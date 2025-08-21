為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    氣候危機就是健康危機！ 陳志鴻：醫療韌性刻不容緩

    總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻直言「氣候危機，就是健康危機」，呼籲將醫療體系納入國家氣候行動核心。 （資料照）

    總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻直言「氣候危機，就是健康危機」，呼籲將醫療體系納入國家氣候行動核心。 （資料照）

    2025/08/21 07:47

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕氣候災害對台灣衝擊日益加劇，今年7月以來已有丹娜絲、薇帕、楊柳三個颱風接連侵襲，嘉南沿海地區更因豪雨雪上加霜，農損與基礎設施受創嚴重。專家直言，這不只是環境挑戰，更是公共健康的重大危機。

    「氣候危機，就是健康危機！」總統府健康台灣推動委員會副召集人、成大醫學院名譽教授陳志鴻受訪指出，醫療機構是第一道、也是最後一道防線，唯有將醫療體系納入國家氣候行動核心，才能兼顧醫療品質、環境永續與社會正義，在危機中守護生命。

    政府也已加速啟動復原重建。行政院7月29日成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，8月更通過《災後復原重建特別條例》，編列高達600億元預算，涵蓋農業、電力、電信、環境衛生等多項重建工作，範圍從中南部延伸至花東與苗栗。

    然而，面對更頻繁的極端氣候，台灣醫療體系必須轉型。陳志鴻強調，醫療韌性不只靠硬體設施強化，更要以人為本，包括：建構預警與風險管理系統、確保災時醫療不中斷、培訓具氣候專業的醫護人才、整合社區支援網絡，以及推動綠色醫療，從廢棄物管理到能源、交通、藥品採購全面減碳。

    由賴清德總統所領導的「健康台灣推動委員會」，過去1年已將健康台灣理念具體轉化為行動，建構五大支柱—推動國家癌症防治計畫、落實888三高防治計畫、強化全民心理健康韌性、啟動「健康台灣深耕計畫」、優化全民健保永續發展。其中《健康台灣深耕計畫》即為支柱亮點。此計畫為期5年、總經費489億元，涵蓋優化醫療工作環境、多元人才培育、智慧醫療科技、社會責任醫療永續等4大範疇，並徵求醫界創新提案，鼓勵發展低碳與節能的綠色醫療。

    台灣醫療機構是非製造業中能源消耗與碳排最大的部門，其中光是空調就佔6成。陳志鴻呼籲，醫界必須集體提出「在地解方」，推動智慧化與減碳並進，才能厚植社會韌性，迎戰氣候挑戰。 他強調，當前最關鍵的三大國家議題，即是氣候變遷、健康促進與社會韌性。若能從醫療體系改革出發，不僅守護當下，更是為下一代鋪設一條永續而健康的未來道路。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播