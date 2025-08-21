氣候危機就是健康危機！ 陳志鴻：醫療韌性刻不容緩

總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻直言「氣候危機，就是健康危機」，呼籲將醫療體系納入國家氣候行動核心。 （資料照）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕氣候災害對台灣衝擊日益加劇，今年7月以來已有丹娜絲、薇帕、楊柳三個颱風接連侵襲，嘉南沿海地區更因豪雨雪上加霜，農損與基礎設施受創嚴重。專家直言，這不只是環境挑戰，更是公共健康的重大危機。

「氣候危機，就是健康危機！」總統府健康台灣推動委員會副召集人、成大醫學院名譽教授陳志鴻受訪指出，醫療機構是第一道、也是最後一道防線，唯有將醫療體系納入國家氣候行動核心，才能兼顧醫療品質、環境永續與社會正義，在危機中守護生命。

政府也已加速啟動復原重建。行政院7月29日成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，8月更通過《災後復原重建特別條例》，編列高達600億元預算，涵蓋農業、電力、電信、環境衛生等多項重建工作，範圍從中南部延伸至花東與苗栗。

然而，面對更頻繁的極端氣候，台灣醫療體系必須轉型。陳志鴻強調，醫療韌性不只靠硬體設施強化，更要以人為本，包括：建構預警與風險管理系統、確保災時醫療不中斷、培訓具氣候專業的醫護人才、整合社區支援網絡，以及推動綠色醫療，從廢棄物管理到能源、交通、藥品採購全面減碳。

由賴清德總統所領導的「健康台灣推動委員會」，過去1年已將健康台灣理念具體轉化為行動，建構五大支柱—推動國家癌症防治計畫、落實888三高防治計畫、強化全民心理健康韌性、啟動「健康台灣深耕計畫」、優化全民健保永續發展。其中《健康台灣深耕計畫》即為支柱亮點。此計畫為期5年、總經費489億元，涵蓋優化醫療工作環境、多元人才培育、智慧醫療科技、社會責任醫療永續等4大範疇，並徵求醫界創新提案，鼓勵發展低碳與節能的綠色醫療。

台灣醫療機構是非製造業中能源消耗與碳排最大的部門，其中光是空調就佔6成。陳志鴻呼籲，醫界必須集體提出「在地解方」，推動智慧化與減碳並進，才能厚植社會韌性，迎戰氣候挑戰。 他強調，當前最關鍵的三大國家議題，即是氣候變遷、健康促進與社會韌性。若能從醫療體系改革出發，不僅守護當下，更是為下一代鋪設一條永續而健康的未來道路。

