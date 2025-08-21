為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    卡哇依！台中石岡熱氣球嘉年華8/29登場 「蜜柑狗」熱氣球萌趣升空

    石岡熱氣球今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持。（石岡區公所提供）

    石岡熱氣球今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持。（石岡區公所提供）

    2025/08/21 07:35

    〔記者張軒哲／台中報導〕頗受台中民眾歡迎的石岡區熱氣球嘉年華，今年邁入第五屆，將再度於土牛運動公園升空，活動於8月29日至31日登場，規劃6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、8分鐘精彩煙火秀及光雕閉幕噴火秀等系列活動，精彩可期，今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持，成為活動亮點。

    石岡熱氣球嘉年華每年吸引近20萬人造訪，成為台中市指標性活動之一，民眾觀賞或搭乘熱氣球不用遠赴台東，每年的造型熱氣球更是民眾搶拍焦點，今年特別邀請來自日本的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，融合當地特產「蜜柑」與可愛小狗造型，象徵溫暖、陽光與友善，與石岡的柑橘產業相互呼應。

    民政局長吳世瑋表示，今年民政局特別將聯合婚禮結合熱氣球嘉年華，打造夢幻的空中婚禮體驗，8月29日將有6對新人乘坐熱氣球翱翔天際。

    石岡區長徐天龍表示，今年現場將有5顆大型熱氣球提供民眾搭乘，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，8月29日至31日每天規劃二場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，均採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張。

    此外，活動每晚都有精彩音樂饗宴輪番登場，今年的音樂會卡司陣容橫跨不同世代與多元音樂類型，匯聚超過15組人氣歌手與樂團，為觀眾獻上連續三晚的絕佳音樂盛宴；8月31日下午則有野餐音樂會，規劃小丑魔術秀、雜耍表演、街頭藝人演唱等，最後搭配光雕閉幕噴火秀，讓親子遊客以石岡熱氣球小旅行，替暑假畫下句點。

    台中石岡熱氣球嘉年華8/29登場。（資料照，記者張軒哲攝）

    台中石岡熱氣球嘉年華8/29登場。（資料照，記者張軒哲攝）

