    首頁　>　生活

    台7線33K凌晨雙向坍方 桃園復興後山3里今緊急停班課

    桃園市復興區台7線雙向33公里凌晨坍方，造成雙向阻斷，復興工務段派員搶修。（榮華派出所、復興工務段提供）

    桃園市復興區台7線雙向33公里凌晨坍方，造成雙向阻斷，復興工務段派員搶修。（榮華派出所、復興工務段提供）

    2025/08/21 07:28

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台7線33公里（羅浮往後山處）今（21）日凌晨2點10分許發生落石坍方，無人員傷亡，但雙向交通阻斷，公路局北區養護工程分局復興工務段獲報已派遣機具及人員積極搶修中，因坍方量大且持續落石，已分別於台7線31.5及33.7公里處管制，預計下午3點搶通。復興區後山三里（高義、三光、華陵）今天臨時停班停課一天。

    復興區長蘇佐璽表示，台7線33公里坍方造成道路中斷，進行交通管制，復興區後山三里（高義、三光、華陵）今日停班停課一天；區公所也向市府交通局通報，幸福巴士暫不通行。相關行政程序公所也會於今日進行辦理。另清潔隊今日後山三里也無法前往清運。

    據了解，台7線33公里邊坡落石的坍方長約30公尺、高約15公尺，復興工務段廠商機具正在分頭進行搶修清理中，大型落石必須進行破碎，由於坍方量大且持續落石中，並於31.5及33.7公里進行疏導管制，籲請用路人非必要勿前往，預估下午3點時搶通。

    復興工務段呼籲雙向車輛提早改道台9線或國道5號路線等替代道路，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

