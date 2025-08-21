為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄海洋局清除漂流木疏漏 審計部：汕尾至3月底尚有逾百噸

    審計部檢討高市海洋局清除漂流木疏漏。圖為汕尾海灘漂流木。（資料照）

    審計部檢討高市海洋局清除漂流木疏漏。圖為汕尾海灘漂流木。（資料照）

    2025/08/21 07:13

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高市海洋局去年辦理各漁港浮木、漂流物清除處理工作（開口契約）採購案，因廠商處理量能不足，導致未能在契約期間完成漂流木去化，去年僅清理45.26公噸，截至今年3月底，尚有百餘公噸堆集在汕尾漁港港嘴處，影響環境衛生，要求海洋局檢討改善。

    海洋局回覆指出，將於廠商最後一期請款作業時扣罰，並依政府採購法不良廠商處置作業原則規定，將該廠商刊登公報；已辦理漂流木清除作業招標，並已清除完畢。

    審計部表示，為預防颱風、豪雨等天然災害導致浮木及漂流物流入漁港，妨礙航道進出及影響船隻安全，海洋局去年辦理各漁港浮木、漂流物清除處理工作（開口契約）採購案，截至去年底，僅清理45.26公噸。

    審計部指出，依施工規定，廠商應於接到通知起24小時內，依機關指示將搶修機具及器材運至指定救災地點，派遣符合規定的機具勞務人員報到工作，卻有廠商未依契約規定時間進場清除漂流物。

    另外，依契約規定，漁港漂流木清除作業應先堆集在汕尾漁港，後續再清除及棄運處理，但因廠商處理量能不足，導致未能在契約期間完成漂流木去化，截至今年3月底，尚有百餘公噸堆集在汕尾漁港港嘴處，影響環境衛生。

