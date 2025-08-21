北市高溫逾36度！今西部有午後雷陣雨 週末多雲到晴好天氣

氣象署表示，今天上半天各地多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/08/21 06:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（21日）清晨中南部地區有零星短暫陣雨，上半天各地為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中各地山區仍有局部大雨發生的機率，雖然對流發展範圍比昨天稍微縮小，仍建議外出攜帶雨具備用。

氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部高溫可達34、35度，尤其台北市及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，26至31度；金門多雲時陰，26至32度；馬祖晴時多雲，27至31度。

熱帶性低氣壓TD15，今天凌晨2時中心位於台北東北方1010公里之處，向東朝日本九州方向移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣無直接影響。

空氣品質方面，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天（22日）各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；週六（23日）、下週日（24日）各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下週一（25日）至週三（27日）東部地區、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 41 31 ~ 39 32 ~ 37 29 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

