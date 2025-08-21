明起各地酷熱高溫飆38度 午後續防大雷雨

由於太平洋高壓略偏弱，今日各地仍晴時多雲，不過明日至下週日各地晴朗酷熱，高溫上看38度，且下週一至週三各地仍偏熱。不過近日午後仍會有局部陣雨或雷雨。（資料照）

2025/08/21 08:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，由於太平洋高壓略偏弱，今日各地仍晴時多雲，不過明日至下週日各地晴朗酷熱，高溫上看38度，且下週一至週三各地仍偏熱。不過近日午後仍會有局部陣雨或雷雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日太平洋高壓略偏弱，各地仍以晴時多雲為主、天氣悶熱。大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，應注意局部大雷雨及劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨......等）。

吳德榮表示，明日至下週日各地晴朗酷熱，全台最高氣溫將達38度，要防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。下週一至週三各地晴時多雲仍偏熱；南方水氣增多，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，應注意局部大雷雨。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，在日本九州西方海面的「熱帶低壓」偏東移動，持續減弱，其殘餘環流將為九州帶來明顯降雨。最新美國系集模式顯示，菲律賓東方海面的「熱帶擾動」，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島；由於途經垂直風切大的環境，不利颱風的發展。至於歐洲模式則模擬得更弱，已追蹤不到路徑。預估此「熱帶擾動」強度弱、路徑偏南，對台無直接威脅。

