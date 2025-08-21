08/21 各報重點新聞一覽

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受中國國台辦請託，涉嫌介入國內總統、立委選舉；高等法院高雄分院仍維持各處徒刑四年半，褫奪公權二年。（資料照）

2025/08/21 06:49

自由時報

幫中國介入總統大選 統一聯盟黨2幹部 二審仍判4年半

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受中國國台辦請託，涉嫌介入國內總統、立委選舉；屏東地方法院審理後，依違反正副總統選罷法、反滲透法等罪，各處徒刑四年半，均褫奪公權二年。兩人不服上訴，高等法院高雄分院昨天駁回，仍可上訴。

高鐵延伸宜蘭環評通過 拚11年內通車

爭論多年的高鐵延伸宜蘭環評案，昨日在環評大會歷經五小時討論，開發單位交通部鐵道局承諾三條件後通過；鐵道局規劃，計畫全長約六十．六公里，高鐵台北站到宜蘭站預估行駛時間約廿八分鐘，工期約十一年，經費初估逾三千五百億元，強調高鐵與台鐵是互補、成長，不是相互競爭。

澎湖海域攔截可疑快艇 海巡查獲大麻474公斤 黑市價逾14億

澎湖群島海岸線總長約三七○公里，大小港口甚多，成為不法分子偷渡和走私中繼站，日前才爆發重大經濟要犯徐少東藉由澎湖偷渡出境，又再傳出八月十七日海巡署偵防分署澎湖查緝隊，在澎南山水、鎖港海域，攔截可疑快艇查獲二級毒品大麻共四七四公斤，初估黑市價高達十四億元。

聯合報

美擬用補助換台積股權 美商長：晶片法不是無償贈與

美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶片在台灣製造。他說，拜登政府的「晶片法」免費送錢給英特爾、台積電等公司，美國總統川普希望把補助轉換成股權。

北宜高鐵 首次審查就通過環評

高鐵延伸宜蘭案昨進入環評大會審查，前後歷經五個小時討論，在開發單位承諾高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管理單位等補充說明下，第一次審查隨即順利通過環評。交通部鐵路局表示，預估最快年底獲行政院核定，整體工程期約十一年，最快二○三六年可完工通車，總經費約三五二一點八億元。

中國時報

補貼變入股 美鯨吞台積電

美國商務部長盧特尼克19日接受財經媒體CNBC專訪時表示，英特爾（Intel）必須以10％股權交換《晶片法》的聯邦補助。另有美媒指出，此一「補助換股權」新模式可能進一步擴及台積電、三星與美光。盧特尼克強調，半導體產業攸關國安，美國不可能將尖端製造完全仰賴「距中國僅80英里」的台灣。台積電表示，不回答假設性議題。

北宜高鐵 南港到宜蘭20分鐘

高鐵延伸宜蘭案20日在環評大會經過5小時討論，最終決議通過。未來搭乘高鐵從南港至宜蘭站僅需20分鐘，可改善國5塞車及東部聯外交通，交通部估計總經費3521億元。鐵道局指出，將依據環評結論與委員意見，完成後續綜合規畫報告，最快年底送行政院核定，目標是2036年通車。

海巡人員仔細檢查碰墊，從中查扣大麻毒品。（澎湖機動查緝隊提供）

