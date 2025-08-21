為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    Pixel 10系列亮相　AI、相機升級價格不變

    2025/08/21 00:33

    〔中央社〕Google旗艦手機Pixel 10系列今天正式亮相，基本款推出靛藍色、冰霜紫、香茅綠、曜石黑，並領先同級產品首度搭載後置3鏡頭；在新晶片和AI加持下，全系列相機功能再升級，起價799美元，仍守住上一代定價。

    Google今天在美國紐約舉辦Made by Google硬體新品全球發表會，推出新一代旗艦手機Pixel 10系列，包括Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL，及第3代摺疊機Pixel 10 Pro Fold。此外，新款智慧手錶Pixel Watch 4和耳機Pixel Buds 2a也同步亮相。

    整體而言，Pixel 10系列搭載自製Tensor G5晶片，從過去由三星代工改採台積電3奈米製程，中央處理器（CPU）效能提升34%；邊框材質上，皆為航太級鋁合金；外觀上，延續它標誌性的「相機板」設計，但與機身結合更趨一體化；相機功能方面，除AI修圖與影像後製，這ㄧ代更進一步將AI帶入拍攝過程，彷彿有個攝影師隨行指導。

    Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL螢幕各為6.3吋、6.3吋、及6.8吋；摺疊機外部邊框收窄，搭配更薄螢幕邊緣，外螢幕較上ㄧ代大，為6.4吋，內螢幕則為8吋。

    記憶體容量方面，非Pro級機型為12GB，2款Pro級手機和摺疊機為16GB。

    備受外界矚目的新ㄧ代手機顏色揭曉；Pixel 10推出靛藍色、冰霜紫、香茅綠、曜石黑，其中靛藍色被視為向2016年第一代Pixel的真藍色（Really Blue）致敬。

    Pro級手機則有月岩灰、綠玉色、陶瓷米、曜石黑4種選擇，其中月岩灰、綠玉色為新色，兼顧不同族群喜好和需求。摺疊機美國有月岩灰、綠玉色，台灣僅販售月岩灰。

    正式邁入雙位數命名時代的Pixel 10系列，相機鏡頭系統也進行了全面升級。

    Google首度在非Pro級的Pixel 10配置3鏡頭，創同級手機先例，含4800萬像素廣角、超廣角、5倍望遠，支援最高20倍超解析變焦。摺疊機主鏡頭亦升級至此水準規格。

    Pro級2個尺寸手機則搭載5000萬像素廣角鏡頭，強化光學防震功能，能錄製更流暢「電影級」影片，並支援8K錄影；5倍望遠鏡頭則支援最高100倍專業解析變焦。

    此外，全系列機型電池容量加大，續航力表現提升，最長超過30小時，並首度內建Pixelsnap磁吸功能，類似蘋果iPhone MagSafe，支援Qi2無線充電，充電速度最高可達25W電力，並相容車用手機支架、充電器、錢包等數千種磁吸配件。

    值得一提的是，在關稅、通膨挑戰下，新ㄧ代產品仍守住定價。Pixel 10售價為799美元起（新台幣售價2萬6490元起）；Pixel 10 Pro售價為999美元起（新台幣售價3萬3490元起）；Pixel 10 Pro XL取消128GB，容量自256GB開始，售價1199美元起（新台幣售價3萬9990元起）；摺疊機售價為1799美元起（新台幣售價5萬6990元起）。

    Google也宣布，Pixel 10系列今天起開放預購，Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL將於美國時間8月28日上市，摺疊機則要再等到10月9日上市。（編輯：韋樞）1140821

