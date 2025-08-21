Pixel 10系列晶片首採台積電3奈米　搶攻AI手機市場

2025/08/21 00:18

〔中央社〕Google今天在紐約舉辦硬體新品全球發表會，旗艦手機Pixel 10系列搭載自主研發的AI晶片Tensor G5、採台積電3奈米製程，為其歷代行動裝置晶片最大幅度升級，盼以更為流暢自然的AI功能體驗，搶攻AI手機市占。

去年是AI手機元年，Google Pixel 9系列之後，其他品牌如蘋果（Apple）iPhone 16系列、三星Galaxy S25系列，AI功能也成為「標配」。各家在軟體和硬體上各具特色。

Google產品具備「AI原生」優勢，能將自研晶片、Gemini AI模型、Android作業系統、雲端服務串連，實現硬體與軟體的深度整合。這也是它與其他品牌的最大差異。

今年，Google在晶片上迎來大幅升級；有別於過去在架構與製造上仰賴與三星合作，Tensor G5由Google主導設計，採用台積電3奈米先進製程，為一項重大改變。

晶片升級也讓手機的AI更加強大，Google Pixel 10系列的AI功能亮點整理如下。

● 語音AI助理進化 能標註重點、對話更像真人

Pixel 10系列的語音AI助理Gemini Live新增「視覺疊加」功能，透過鏡頭或螢幕畫面看見用戶所見後，能在螢幕上標註出關鍵物體或關鍵資訊，提供即時指引。這項功能可應用在各種場景，例如出國開車看不懂當地標誌，可用它判斷是否能夠停車。

此外，Gemini Live也藉由引入「原生音訊模型」讓對話更自然，AI能偵測用戶情緒，自動調整語氣和回應。這項功能適用台灣，支援繁體中文。

● 通話即時翻譯 維持與用戶相似聲音

Pixel 10系列的語音翻譯（Voice Translate）功能可即時翻譯通話外，透過聲音音色保留技術，讓翻譯後的語音維持與用戶相似的聲音特質。Google在線上記者會說明，這項技術並非聲音複製，不會建立持久聲音模型，也不會被留存供未來使用。

這項功能將率先支援英文翻譯西班牙文、德文、義大利文、葡萄牙文、法文、瑞典文、俄文、印尼文、日文與印地語；日文跟印地語將以Beta測試方式推出。Google表示未來將會增加更多語言支援。

● Magic Cue魔術提示 主動型AI助理知道你所需

新推出的 「魔術提示」（Magic Cue）功能可視為一個更「主動」的AI助理，會依照使用者當下的操作情境，從不同應用程式中搜尋並提出有用建議。舉例來說，若有人詢問用戶其航班訂位資訊，它能「自動」從Gmail信箱中找出正確的航班號碼。

Google表示，一般處理工作時，往往需要頻繁切換應用程式，搜尋文件、郵件、行事曆；魔術提示能跨應用程式擷取相關資訊，並即時整合呈現，提供貼近需求的建議。

魔術提示功能跨Google自家和第三方應用程式。目前僅限美國與部分英語系地區。

● Pro系列機型免費享1年Google AI Pro服務 等值7800元

Google今天發表4款Pixel 10系列旗艦手機，除基本款Pixel 10外，其餘3款Pro系列機型均隨機附贈1年Google AI Pro方案。以台灣目前訂閱價每月新台幣650元計算，相當於免費體驗價值7800元的服務。試用期結束後將恢復收費，用戶可隨時取消訂閱。

Google AI Pro方案包含Imagen 4、Veo 3等生成式AI工具，其中Veo 3可將文字轉換為影片，另外也提供2TB雲端儲存空間，並提升寫作助手NotebookLM的使用上限。（編輯：陳承功）1140821

