    首頁　>　生活

    跨鳳山溪銜接大東公園 高市打造景觀橋明年9月完工成新地標

    高雄斥資3300萬從「忘憂森林」大東公園打造人行景觀鋼拱橋橫跨鳳山溪，預計明年9月底完工。（記者陳文嬋攝）

    2025/08/20 23:36

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局斥資3300萬元，將從高雄版「忘憂森林」大東濕地公園，打造1座人行景觀鋼拱橋，橫跨鳳山溪，銜接博愛路421巷，串連大東捷運站等，夜間點亮將成為新地標，預計下週進場施工，明年9月底完工。

    市府近年積極整治鳳山溪，水質改善已見成效，緊鄰大東濕地公園占地9公頃，樹木搭配小橋流水令人忘憂，還有最新兒童遊戲場，成為親子休閒好去處，又與大東捷運站、鳳山區公所、長庚醫院相鄰，人潮很多。

    尤其周邊社區大樓林立，附近又有瑞興國小、高雄最大眷村鳳山新城等，地方爭取人行景觀橋，瑞興里長王玉蘭表示，里內社區大樓多，隔著鳳山溪，居民必須繞一大圈、行走1至3公里，才能到對岸公園遊憩、捷運站搭車，實在很不方便，地方爭取多年，在議員劉德林協助下，終於如願以償，期待新橋盡快落成。

    水利局斥資3300萬元於大東濕地公園北側，增建1座人行景觀橋橫跨鳳山溪，長30.6公尺、寬4.3公尺，採拱形鋼梁造型雙圓管橋，橋面以混凝土鋪設，有止滑功能，民眾行走更安全。

    水利局說，橋梁欄杆附掛燈條，增加夜間照明，將成為新亮點；兩側設置斜坡引道，銜接大東濕地公園處也將增設階梯平台，方便民眾到公園遊玩。

    此外，公園東北側立人街9巷從博愛路539巷至大東濕地公園段，配合工程施工至8月底道路封閉，包商將進場架設圍籬，請民眾改道行駛。

    人行景觀鋼拱橋模擬圖。（市府提供）

    人行景觀鋼拱橋模擬圖。（市府提供）

