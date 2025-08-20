為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    離通車更近一步！萬大線金城機廠測試軌完成號誌驗證

    首列電聯車在模擬真實營運的環境下，全流程驗證通訊式列車控制系統。（台北市捷運局提供）

    首列電聯車在模擬真實營運的環境下，全流程驗證通訊式列車控制系統。（台北市捷運局提供）

    2025/08/20 23:13

    〔記者董冠怡／台北報導〕截至7月，萬大中和樹林線第一期進度達80.85%，台北市政府捷運工程局表示，金城機廠測試軌完成號誌化驗證，代表具備車載號誌動態測試能力，為後續量產車測試與全自動化營運，奠定關鍵基礎。之後，隨著號誌系統與量產車陸續到位並完成測試，萬大線離通車目標更近一步。

    捷運局機電系統工程處指出，測試軌配置完整號誌系統，包括行控中心中央設備與軌旁設備，讓首列電聯車進場在模擬實際營運環境下，全流程運行驗證，成功測試通訊式列車控制（CBTC）行車監控系統各項功能，諸如自動列車監控（ATS）、自動列車防護（ATP）、安全路徑設定、行駛授權界限（EOA）及資料通訊系統（DCS）等，確認列車與號誌系統整合運作符合設計和安全標準。

    機電系統工程處說明，號誌化驗證完成後，未來量產車交付可先於測試軌檢驗功能，提前發現並排除潛在問題；減少主線測試時程，縮短通車準備期，降低初期營運風險。接下來依測試成果逐步將號誌設備安裝和測試範圍，擴展至全機廠跟LG06-LG08A（中和─莒光站）主線，以保萬大線上線後快速、可靠且安全，也是邁向全自動化捷運系統的重要進展。

    測試軌號誌化驗證完成，代表金城機廠已具備車載號誌動態測試能力。（台北市捷運局提供）

    測試軌號誌化驗證完成，代表金城機廠已具備車載號誌動態測試能力。（台北市捷運局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播