離通車更近一步！萬大線金城機廠測試軌完成號誌驗證

首列電聯車在模擬真實營運的環境下，全流程驗證通訊式列車控制系統。（台北市捷運局提供）

2025/08/20 23:13

〔記者董冠怡／台北報導〕截至7月，萬大中和樹林線第一期進度達80.85%，台北市政府捷運工程局表示，金城機廠測試軌完成號誌化驗證，代表具備車載號誌動態測試能力，為後續量產車測試與全自動化營運，奠定關鍵基礎。之後，隨著號誌系統與量產車陸續到位並完成測試，萬大線離通車目標更近一步。

捷運局機電系統工程處指出，測試軌配置完整號誌系統，包括行控中心中央設備與軌旁設備，讓首列電聯車進場在模擬實際營運環境下，全流程運行驗證，成功測試通訊式列車控制（CBTC）行車監控系統各項功能，諸如自動列車監控（ATS）、自動列車防護（ATP）、安全路徑設定、行駛授權界限（EOA）及資料通訊系統（DCS）等，確認列車與號誌系統整合運作符合設計和安全標準。

請繼續往下閱讀...

機電系統工程處說明，號誌化驗證完成後，未來量產車交付可先於測試軌檢驗功能，提前發現並排除潛在問題；減少主線測試時程，縮短通車準備期，降低初期營運風險。接下來依測試成果逐步將號誌設備安裝和測試範圍，擴展至全機廠跟LG06-LG08A（中和─莒光站）主線，以保萬大線上線後快速、可靠且安全，也是邁向全自動化捷運系統的重要進展。

測試軌號誌化驗證完成，代表金城機廠已具備車載號誌動態測試能力。（台北市捷運局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法