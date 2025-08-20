為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    從頭笑到尾！網路瘋傳長輩版「鬼滅之刃」破300萬觸及

    長輩扮成炭治郎和禰豆子。（全成基金會提供）

    長輩扮成炭治郎和禰豆子。（全成基金會提供）

    2025/08/20 22:53

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕電影「鬼滅之刃」賣座，長照據點的長輩也cosplay，扮成炭治郎和禰豆子，化身鬼殺隊，熱血演出KUSO影片「無限年齡城」，並在網路熱播，已在各社群平台突破300萬觸及，讓長輩直呼演戲真好玩，也能化身卡通人物發光發熱。

    由全成社會福利基金會社區據點長輩演出，3名社工師吳晨誌、馮良瑜、林鼎翔組成網路吼薦隊企畫拍攝，結合熱門動漫題材，帶領長輩大膽突破自我，完美演繹人氣角色與經典場景，展現生命活力。

    影片上架引發好評，網友留言「怎麼說服長輩願意拍攝」、「也太會演了吧」、「我老了也要參加這種據點」、「從頭笑到尾正常嗎」「這企劃太有才了！」

    全成基金會主任郭姿秀說，影片在選角時，團隊依照長輩個性、讓其自行挑選角色，逐漸建立對角色歸屬感，由於取材自流行動漫，多數長輩一開始並不清楚自己在模仿什麼，但隨著實際演練，竟發現「越演越好玩」，不僅激發出許多日常生活中難得展現的表情與動作，並能感受表演帶來的快樂與自信。

    林鼎翔說，過往跨世代交流多由年輕人發起，但這次由長輩率先行動，讓大家重新看見長輩的風采，長輩也在熱烈回響中重新建構自我新價值，不再覺得「老了就沒有用」，感覺自己依然能發光發熱。

    長照據點的長輩cosplay，熱血演出KUSO影片「無限年齡城」。（全成基金會提供）

    長照據點的長輩cosplay，熱血演出KUSO影片「無限年齡城」。（全成基金會提供）

    影片在選角時，團隊依照長輩個性、讓其自行挑選角色，逐漸建立對角色歸屬感。（全成基金會提供）

    影片在選角時，團隊依照長輩個性、讓其自行挑選角色，逐漸建立對角色歸屬感。（全成基金會提供）

    長輩化身鬼殺隊，網友留言「怎麼說服長輩願意拍攝」、「也太會演了吧」。（全成基金會提供）

    長輩化身鬼殺隊，網友留言「怎麼說服長輩願意拍攝」、「也太會演了吧」。（全成基金會提供）

    熱門推播