    首頁　>　生活

    台中一中社團博覽會招募新血流量密碼 被校長曝光了

    台中一中新生訓練時，就有社團安排才藝表演吸引新生。（圖：取自林隆諺臉書）

    台中一中新生訓練時，就有社團安排才藝表演吸引新生。（圖：取自林隆諺臉書）

    2025/08/20 22:21

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中這幾天辦新生訓練，今天有社團博覽會讓各社團招募新血，台中一中校長林隆諺說，今天各社團擺出陣仗用力招生，他也發現有很多外校同學參與，連上台秀才藝也有不少友校同學應援，外校參與者多半是女生，各校團強調「與友校交流的機會」，林隆諺說，看來大家都掌握了在一中招募社團成員的流量密碼。

    台中一中新生訓練，今辦社團博覽會讓各社團展現成果，也趁機向小高一招手募新成員，不少社團使出渾身解數，才藝類社團演奏樂器，醫學相關社還端出動物器官秀縫合術吸睛。

    林隆諺勉勵高一新生進入高中後，高中生活有4個重要的面向，學業、社團、運動校隊、各式競賽，要讓自己的生活更精采同時豐富學習歷程，除有一個是必修「學業」，其他3項可以選一至兩項專心投入，畢竟人力有時而窮，把自己可以負荷得來的事情做好，勝過貪多嚼不爛；社團是其中一個好選擇，可在社團學到的辦事能力、交到的知心好友，都是能陪一輩子的無形資產。

    林隆諺說，他看到各社團擺出陣仗用力招生，但仔細一看裡面有很多外校同學（多半是女生），在康樂館辦理動態聯展，各社團輪流上台秀才藝，上台的也不少友（ㄋㄩˇ）校的同學，強調「與友校交流的機會」；他說，看來大家都掌握了在一中招募社團成員的「流量密碼」。

    林隆諺還加碼曝光一中冷知識，台中一中藉著地利之便以及開放的校風，成為各校社團聯合活動的集散地，一放學校園裡經常會看到他校的學生出沒，因此台中一中也被戲稱為「台中一中大公園」。

