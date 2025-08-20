為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「乳」此安心！牧場管理科技養牛 台南4年抽驗生乳286件全合格

    台南市現有95場酪農戶，飼養1萬9975頭乳牛、全國第三，動保處每年例行性抽驗乳牛場，並輔導酪農改善飼養環境。（記者楊金城攝）

    台南市現有95場酪農戶，飼養1萬9975頭乳牛、全國第三，動保處每年例行性抽驗乳牛場，並輔導酪農改善飼養環境。（記者楊金城攝）

    2025/08/20 22:21

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市現有95場酪農戶，飼養1萬9975頭乳牛、全國第三，2022年至今年7月共抽驗286場次乳牛場，計286件牛乳（生乳）皆無檢測出動物用藥，合格率為100%；台南市動物防疫保護處今天（20日）展示乳源控管成果，讓消費者能「乳」此安心。

    動保處指出，這需要酪農戶、獸醫團隊及政府三方合作，才能確保乳品安全，像下營區文雅畜牧場第⼀分場有專業團隊分工與管理，一發現牛隻有乳房炎疑慮時，即進行測試，並使用魔鬼氈束帶綁腳標示，通知駐場獸醫師診療；若使用含停藥期規定的動物用藥，再回報榨乳室不得榨乳，經過停藥期後，管理部門也會再對牛隻進行抗生素快篩測試，確認生乳無藥物殘留。

    六甲區台灣牧場對防疫、牛場管理和生乳品質管控也是嚴謹出名，還開發出六甲田莊品牌的原味優格和鮮奶油布蕾等產品。

    柳營區桂芳牧場導入智慧科技養牛系統，並與在地獸醫團隊合作，提供牛隻即時且精確的照護。乳牛腳踝上的計步器可記錄牛隻活動量、臥躺時間等數據，並結合乳牛編號與健康數據，透過電腦分析，監控牛隻的發情週期以增加泌乳效益，也能即時掌握牛隻健康狀況，降低用藥需求。如使用藥物尚未經過停藥期的牛隻，榨乳室的系統亦能辨識，展現智慧科技如何助力乳品安全及動物福利。

    南市動保處處長方川和指出，動保處除每年例行性抽驗乳牛場外，並輔導酪農改善飼養環境，落實生物安全及防疫措施，藉此降低動物用藥需求，從源頭提升生乳乳品品質，維護台南乳品競爭力。

    酪農戶展示乳源管控安全，讓消費者能「乳」此安心。（記者楊金城攝）

    酪農戶展示乳源管控安全，讓消費者能「乳」此安心。（記者楊金城攝）

    台南市動保處執行乳品上市前的用藥抽檢，確保生乳品質。（動保處提供）

    台南市動保處執行乳品上市前的用藥抽檢，確保生乳品質。（動保處提供）

