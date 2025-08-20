為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中綠川變「黃河」 禍首竟是市府規劃社宅工地

    市府查出綠川變「黃河」禍首竟是市府規劃的新建干城社宅工地。（市府提供）

    市府查出綠川變「黃河」禍首竟是市府規劃的新建干城社宅工地。（市府提供）

    2025/08/20 21:48

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府近年積極整治綠川成讓民眾可親近的「綠川水岸廊道」，周邊國內外遊客多，但近來綠川竟成「黃河」，河水成咖啡色，怒批「水色跟大便一樣」，貽笑大方；台中市環保局與台中住宅發展工程處調查後，赫然發現禍首是上游市府規劃的東區新建干城好宅工地，因開挖地下室，抽地下水泥砂混入所致，因業者未改善已2度開罰共6萬元，並請工地暫停開挖，須加設沉澱池，待水質清澈後再排放。

    台中市綠川是市區重要河川，也是中區指標地景，近年來市府積極整治打造「綠川水岸廊道」，也是台中市每年辦理耶誕嘉年華重要場地之一，加上周邊人氣景點多，吸引不少國內外遊客到訪，有民眾發現這兩天「綠川」不再，竟成「黃河」，甚至有人形容綠川河水的顏色「跟大便一樣」，直斥這就是盧市府的治水成果，實在誇張。

    環保局長陳宏益指出，發現綠川水質變色後往上游查訪，發現是上游營建工地正在開挖地下室，抽地下水混入泥沙排放到綠川所致，因遲未改善，2度開罰共罰6萬，促業者加速改善，地下水須過濾後才能排出。

    住宅處指出，該處工地干城好宅新建工程目前開挖至地下4層，抽地下水混入擾動泥沙導致排水混濁，已立即要求廠商改善，工地暫停開挖擾動工項，並加設沉澱池，確保水質經沉澱清澈後再排放。

    針對廠商排放混濁水質，除環保局已依法開罰，住宅處指出，另將依契約規定進行扣罰，並要求加強工地管理與環境維護，杜絕類似情事再發生，後續將持續督導廠商依計畫施工，完善水質管控措施，兼顧工程品質與周邊環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播