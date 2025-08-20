台中綠川變「黃河」 禍首竟是市府規劃社宅工地

市府查出綠川變「黃河」禍首竟是市府規劃的新建干城社宅工地。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府近年積極整治綠川成讓民眾可親近的「綠川水岸廊道」，周邊國內外遊客多，但近來綠川竟成「黃河」，河水成咖啡色，怒批「水色跟大便一樣」，貽笑大方；台中市環保局與台中住宅發展工程處調查後，赫然發現禍首是上游市府規劃的東區新建干城好宅工地，因開挖地下室，抽地下水泥砂混入所致，因業者未改善已2度開罰共6萬元，並請工地暫停開挖，須加設沉澱池，待水質清澈後再排放。

台中市綠川是市區重要河川，也是中區指標地景，近年來市府積極整治打造「綠川水岸廊道」，也是台中市每年辦理耶誕嘉年華重要場地之一，加上周邊人氣景點多，吸引不少國內外遊客到訪，有民眾發現這兩天「綠川」不再，竟成「黃河」，甚至有人形容綠川河水的顏色「跟大便一樣」，直斥這就是盧市府的治水成果，實在誇張。

環保局長陳宏益指出，發現綠川水質變色後往上游查訪，發現是上游營建工地正在開挖地下室，抽地下水混入泥沙排放到綠川所致，因遲未改善，2度開罰共罰6萬，促業者加速改善，地下水須過濾後才能排出。

住宅處指出，該處工地干城好宅新建工程目前開挖至地下4層，抽地下水混入擾動泥沙導致排水混濁，已立即要求廠商改善，工地暫停開挖擾動工項，並加設沉澱池，確保水質經沉澱清澈後再排放。

針對廠商排放混濁水質，除環保局已依法開罰，住宅處指出，另將依契約規定進行扣罰，並要求加強工地管理與環境維護，杜絕類似情事再發生，後續將持續督導廠商依計畫施工，完善水質管控措施，兼顧工程品質與周邊環境。

