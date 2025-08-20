週四大台北高溫飆36度 午後西半部、山區防大雨

週四各地多雲到晴，午後西半部及東半部山區有局部大雨。（資料照）

2025/08/20 21:58

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四水氣減少，各地多雲到晴，午後西半部及東半部山區有局部大雨；西半部高溫34、35度，大台北地區及中南部近山區恐達局部36度或以上高溫，外出活動注意防曬，多補充水分。

中央氣象署預報，週四水氣減少，各地為多雲到晴，午後熱力作用下，西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中各地山區有局部大雨發生的機率，午後仍要留意天氣變化，前往山區亦要留意自身安全，外出請攜帶雨具備用；清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週四東半部高溫約31至33度，西半部高溫可達34、35度，尤其大台北地區及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。離島天氣：澎湖晴時多雲，26至31度；金門多雲短暫陣雨，26至32度；馬祖晴時多雲，26至31度。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，台灣附近的環境風場主要還是隨著太平洋高壓逐漸西伸轉為東南風或偏東風，各地天氣趨於穩定，晴時多雲，預測高溫32至35度，西部內陸側不排除有36度高溫出現，氣溫將較炎熱；降雨型態仍以午後熱對流為主，不過降雨範圍將較侷限山區，平地天氣相對較穩定。不過，由於目前位在菲律賓以東海面的熱帶擾動將在週末逐漸西移通過菲律賓，週末雖然發展偏弱、成颱機會低，但將間接導致南來水氣增多，因此迎風東南部則有機會轉局部陣雨，週末前往東南部要留意天氣變化。

紫外線指數部分，週四全台各縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週四西半部高溫34、35度，大台北地區及中南部近山區恐達局部36度或以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四全台各縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法