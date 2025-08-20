為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中啟動路邊停車無紙化 9月起6路段改用手機掃碼繳費

    台中智慧無紙化停車格以綠底白字P標示供民眾辨識。（市府提供）

    2025/08/20 21:43

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市路邊停車收費無紙化，9月8日起，由台中國家歌劇院附近6路段、296個停車格率先適用，停車不再開停車單，由地面感測器偵測車輛進出停車格時間，民眾用手機掃路旁智慧停車告示牌上QR-code查詢、繳納停車費，為讓民眾辨識，智慧化車格則以「綠底白字P」的LOGO標示，估6路段可年省30萬張紙本停車單，停車更環保；提醒民眾在附近路段停車若未看到停車單，不要以為是沒被開單的「小幸運」，記得手機掃碼繳費。

    台中市停車管理處指出，第一階段將在西屯區台中國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等6路段率先啟用，不再開立紙本停車單，改由設在地面上的影像辨識（AVI）設備，記錄車輛的停放時間及計算停車費，車輛離開車格後可線上即時查詢繳納停車費，路段旁另會設置智慧停車收費告示牌，說明收費時間、停車費用、QR-code線上繳費等。

    台中市交通局長葉昭甫指出，台中市推出「區區智慧停車計畫」，計畫自2024年到2030年，共將建置2萬7000格智慧化車格，停車無紙化，第一階段9月上路後，下一階段預計在美術館周邊啟動。

    葉昭甫說，智慧停車計畫第一波訂自9月8日起，在台中國家歌劇院附近約300個路邊停車格開始實施，車格會以綠色底色及白字「P」的LOGO標字標示，方便民眾辨識智慧無紙化服務停車格，民眾可持手機掃智慧停車收費告示牌上QR-code到超商繳費或線上繳費，智慧化車格資料另介接至「台中交通網APP」，提供民眾24小時服務與線上繳費服務，市府攜手10家行動支付廠商合作，自9月8日啟用日起6個月內，在智慧停車無紙化路段完成行動支付APP綁定，並成功自動代扣繳，可享最高6折停車費優惠，綁定金融機構、電信業者或遠通電收自動代扣繳者，也可享8折優惠，實質回饋市民支持環保停車政策。

