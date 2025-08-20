台中新光三越拚9月底復業 記取教訓增設天然氣偵漏、即時通報系統

新光三越修復中，增設天然氣偵漏、即時通報系統。（新光三越提供）

2025/08/20 21:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越今年2月氣爆釀重大傷亡後，封館修復迄今，目前加緊施工中，拚9月底恢復營業，業者也記取教訓，強化加強天然氣監測及災害預防，增設天然氣偵漏設備，導入即時通報系統等，安全層層把關；新光三越指出，待各樓層經由相關專業技師（單位）簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除後，再依規向台中市政府申請恢復使用。

新光三越台中中港店復業進度備受關注，新光三越指出，自4月申請「整體整建修復至可供使用計畫」起，依計劃進行各項修復整建的作業，外牆帷幕危險附掛物拆除與修復，雖建物面積大，尤其圓形建築體更增添施工難度，上萬平方公尺的帷幕檢查更換，目前進度踏實穩健前進中。

為強化安全管理，新光三越盤整全館六大系統管理、七大安全設備，提升優化建物的安全性，新光三越指出，尤其天然氣系統設備，強化監測能量，除供輸餐廳之個別支線管線外，另在公共管線主幹管增設超過300組偵漏器、13組平行阻斷閥、4組垂直地震阻斷閥多重阻斷防護，有漏氣狀況時方能即時通報與遮斷。

導入即時通報系統整合至24小時專人監控中央安全控制系統統一管理，即時以手機APP警報，24小時監測不間斷。

新光三越指出，強化預防機制，配合政府防災士制度推行，以1層1人為目標（預計設16人），專人專業培訓、全員教育訓練、規劃實體防災演練等提升整體防災意識，強化災害應變能力與安全管理效能。

