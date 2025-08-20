北市16民營停車場無登記證 停管處後知後覺急補破網

北市停車管理工程處被審計報告指出，轄內1340場民營停車場中，16處有營業稅籍卻無停車場登記證。停車場示意圖，與本文無關。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市停車場經營業應於核准經營、並領得停車場登記證後，始得營業，北市停車管理工程處被審計報告指出，轄內1340場民營停車場中，16處有營業稅籍卻無停車場登記證。停管處坦言是被告知問題後回頭盤查，之後也將查詢稅籍部分列入例行作業，3場仍在裁罰中，未來會研議更有約束力的方法；此外，有21處停車場登記證已到期未換證，持續無證違規營業，現均已取得登記證。

依據「停車場法」規定，路外公共停車場應於開放使用前，由負責人訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業，違反者可處負責人3000元至1萬5000元罰鍰，並責令限期改善，屆期未改善，將採連續處罰至改善為止；另訂有「未辦理停車場登記證違規營業停車場之查核與輔導作業」機制。

不過，審計報告提到，截至去年8月，1340場民營停車場登記證資料經與政府資料開放平台數據比對，16場有營業稅籍卻無停車場登記證，點名停管處未掌握業者未領證即違規營業情形。針對登記證到期者，已陸續通知業者辦理換證，但稽查作業未落實，至去年11月仍有21場登記證到期未換證，而且持續無證違規營業。

停管處營運科長李杰儒說明，原本就會定期針對部分無證停車場進行裁罰，如須限期改善便追蹤。審計報告提出問題後，當時檢討方向是後續可將稅籍納入主動查詢的項目，確認停車場有無合法申請，包含登記證到期的停車場是否仍有營業行為、將開單員協助回報疑有營業停車場等納入重點稽核。截至目前為止，16場有營業但無登記證者，3場裁罰中（累計開罰3次，分別為3000元、9000元、1萬5000元）、5場已取證、8場無營業事實；21場到期未換證者目前皆已更換。

