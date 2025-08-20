為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「病主法」修正草案送出委員會 開放非醫療場域ACP待朝野協商

    立法院衛環委員會今（20日）將「病人自主權利法」修正草案送出委員會。（翻攝自國會頻道）

    2025/08/20 21:24

    〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院衛環委員會今（20日）完成「病人自主權利法」修正草案初審，這是自該法2019年實施以來首度大修，此次修法最大亮點，是明文保障病人已簽署的預立醫療決定（AD）具有法律效力，即使病人陷入昏迷或無法表達意願，醫師也可依AD執行，家屬與關係人不得干預，確立「病人意願優先」的法源基礎，不過是否開放非醫療機構提供預立醫療照護諮商（ACP）仍無共識，相關條文保留送交黨團協商。

    「病主法」是亞洲首部保障病人善終自主的專法，但實施6年來，全台僅約11萬人完成簽署，簽署率不到1%，依現行規定，須年滿18歲、具完全行為能力，並由醫療機構提供ACP後，才能完成AD簽署。外界普遍認為制度門檻高、不夠友善，導致推動困難。

    朝野立委提出多項修法版本，委員會歷經兩天三輪審查，初步共識包括醫療機構與醫師在執行AD時，無須負擔刑、民、行政責任，減輕臨床顧慮；放寬醫療委任代理人的資格限制，讓病人更彈性選擇信賴對象；並明確將「病人本人同意為原則、關係人意見為例外」的法律地位提升至母法層級，避免家屬凌駕病人意願。

    不過，是否開放非醫療機構如長照、護理機構等也能提供ACP服務，仍無共識。召委劉建國指出，隨健保擴大給付對象，未來每年預估將有4萬人完成AD簽署，若諮商僅限醫療機構，恐難以應付，他主張讓自費民眾得以在合格機構完成諮商。但衛福部醫事司認為需由醫療機構把關才能確保制度安全，該條文最終保留送協商。

    其餘仍待協商項目，還包括開放民眾自行上傳AD資料、鬆綁AD執行前的照會程序，以及建立穩定財務來源等。修正草案後續將進入黨團協商及院會審查，朝野盼能早日三讀，真正落實醫療自主與善終尊嚴。

