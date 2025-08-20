會讀書也會玩！她讚頂大生超會生活 一票網認為與「這點」有關

網友發文指出，原以為頂大學生只是讀書機器，直到接觸幾位台大生後，才驚覺他們不僅課業表現亮眼，更懂得規劃時間、享受生活，示意圖。（歐新社）

2025/08/20 23:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友發文指出，原以為頂大學生就是每天泡在圖書館的讀書機器，直到實際接觸幾位台大生後，才驚覺他們不僅課業表現亮眼，更懂得規劃時間、享受生活，展現學業與生活兼顧的高度自律，也讓她重新思考什麼才是真正的聰明。

網友日前在Dcard發文說，自己一直以來對頂尖大學學生有刻板印象，認為他們就是終日埋首書堆、書不離手的「考試機器」。然而，實際接觸幾位台大生後，才發現他們不僅課業優秀，生活也多采多姿，完全顛覆過去她對「學霸」的想像。

她觀察到，許多台大生在社群平台上分享的日常，內容不僅限於書桌和筆記，更多的是旅遊、美食、運動、表演、講座等多元活動，展現出對生活的熱情與高度的自律，讓她重新思考「聰明」的真正意義。

原PO也舉例，有人白天修課、參與研究，週末則到咖啡廳駐唱；有人在考試週抽空參加馬拉松；甚至有人一邊修繁重學分、一邊經營個人品牌。她驚訝於這些學生不僅能讀書，更懂得規劃時間、平衡生活。一位台大學生曾向她分享「時間是擠出來的，越會安排生活的人，就越不會被困在單一模式裡」。這番話讓她印象深刻。

原PO最後感慨，真正的聰明不僅是成績優秀，更是懂得自我管理與善用時間，在該專注時全力以赴，也能在適當時機有效放鬆。她認為，這種兼顧效率與生活品質的能力，是許多只會「死讀書」的人所缺乏的，也正因如此，這些學生才能在課業與生活中同樣展現出色的表現。

貼文曝光後，不少人認為能夠「學業與生活兼顧」的學生，多半來自課業壓力相對較低的科系，「看科系啊，文組上大學是要讀什麼書。補充：我就是文組的，讀書的份量跟電資的朋友根本不能比」、「文組的吧！？理組頂標的根本沒時間玩」、「文或管院的吧，理工只有熬夜的命時間還不夠用，作業壓力轟炸」。

