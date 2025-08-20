青埔領航北路停車空間不足 桃市府爭取中央經費改善

桃園市中壢區領航北路二段現況問題。（桃市府交通局提供）

2025/08/20 21:29

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢青埔地區的領航北路二段，平、假日人潮及車流量日益增加，市府交通局、養工處規劃在民權路四段至永春路口的740公尺路段，藉打除快慢車道分隔島以擴大人行道寬度，搭配避車彎提供停車空間，以及增設偏心左轉車道與設置行人庇護島頭，滿足行人與行車用路需求，工程費約1.6億元，市府將向中央爭取工程施作經費。

交通局交通工程科長林彥鋒表示，為提供領航北路友善行人通行環境，交通局向內政部國土署爭取經費辦理設計，該路段長740公尺、寬40公尺，因鄰近高鐵桃園站、Xpark水族館、華泰名品城等大型公共建設及青埔國中學區，不論平假日人潮及車流量日益增加，因此著手改善計畫，建置工期約需9個月，工程費約1.6億元，週一已完成地方說明會，現正辦理細部設計中，後續設計完成後，將轉由養護工程處向國土署爭取建置經費補助。

請繼續往下閱讀...

桃園市議員張曉昀說，過往在附近路段參加活動時，有聽民眾反映客人沒辦法在店家旁臨停，影響青埔商圈店家的生意經營，因此考量交通安全狀況下，看能否移除快慢車分隔島，增加路邊停車空間，目前尚待市府送交計畫、爭取到經費後才能施作，她也會再協助跟中央反映經費問題。

桃園市中壢青埔地區的領航北路二段，人潮及車流量日益增加，市府規劃打除快慢分隔島、搭配避車彎等方式，滿足用路人需求。（市府交通局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法