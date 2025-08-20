為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    衝台中海洋館看企鵝！8/21開幕 7線公車齊發暢遊海線

    2025/08/20 20:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣首座海洋活體水族展示場館「台中海洋館」明天（21日）開幕，適逢暑假期間，不少人準備搶先一睹企鵝動態，台中市交通局迎接觀光人潮，開幕日起有178、179、309、679及688共5條直達公車路線，鄰近梧棲觀光漁港有123、307路2條路線，總計7條路線，平日提供178班次、假日增到192班次服務遊客，參訪海洋館後，更可暢遊海線梧棲老街、三井Outlet、高美濕地、大甲市區等人氣景點。

    交通局說，309、679及688路等公車率先進駐，8月21日起加碼178及179路公車延伸，同時調整309、688路動線，台中海洋館、台鐵清水車站、台中港新市鎮形成完整觀光旅遊公車路線，台中市民搭公車到台中海洋館可專享搭公車10公里免費，車程超過10公里，最多只要支付10元車資的「雙十公車優惠」。

    交通局長葉昭甫指出，配合台中海洋生態館開幕，交通局5月已啟動交通規劃，整合客運業者評估動線調整，178、179路由目前高美濕地遊客中心延伸到台中海洋館，連結高美濕地、清水市區與清水車站；309及688路等2路線進駐台中港新市鎮，服務新興社區與觀光景點的連結，讓在地居民可就近順遊。

    葉昭甫指出，要到台中海洋館不必遠道開車，開幕日起，計有178、179、309、679（含副）及688（含副）共5條路線平日72班次、假日102班次進駐海洋路「台中海洋館」站；鄰近梧棲觀光漁港與台中海洋館步行僅300公尺，有123、307路接送到站，平日提供106班次、假日提供90班次，總計7條路線平日提供178班次、假日提供192班次服務。

    他說，民眾選擇搭乘這7條公車路線，參觀台中海洋館後，還能搭公車到梧棲老街、三井outlet、大甲市區、高美濕地、清水鰲峰山、港區藝術中心等海線特色景點，運用完善大眾運輸路網，輕鬆展開海線之旅。

