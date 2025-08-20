風雨重創台南農漁牧 陳駿季下鄉座談：補助從寬從速、延長受理

農業部長陳駿季南下座談，傾聽受災戶的心聲後，當場裁示加速推動復建。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/20 20:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南農漁牧業遭到丹娜絲颱風，以及7月份連續豪雨重創，目前仍在復建中，但一些災害認定的涵蓋範圍礙於法令規定，出現疑義，引發民怨，農業部長陳駿季今天應邀下鄉座談，聽取基層心聲後，宣布放寬畜禽類的救助標準，不需要達到20%的門檻，有實際死亡就可申請。

另外，酪梨在上半年因為氣候影響、著果率不佳，導致產量銳減，已有天然災害補償，後來又遭遇丹娜絲強襲，衝擊所剩無幾的收成，植株更是嚴重受創，但同一生育期不能請領2次，陳駿季也決定加開專案，針對種苗提供協助，降低農民損失。

陳駿季承諾會密切關注麻豆文旦後續災情，若需要大果收購，立刻啟動；至於鹿茸等台南特色產品，必要時，也將以專案方式挹注經費，進行多元行銷，協助農民渡過難關。

在民進黨立委郭國文與林俊憲服務團隊邀請下，陳駿季帶領部會團隊今天到佳里區舉辦座談，直接面對受災農漁牧業者，逾百人參加、出席踴躍，互動也很熱烈，發言時都希望在補助上能夠放寬、從速，並延長受理申請，以利復建進行。市議員陳秋宏、蔡蘇秋金也到場關切。

蔡蘇秋金認為公部門的審查作業太慢，希望能加快流程；農場業者建議政府可以採用綠能方式，推動力霸型溫室，並希望設施補助能提高，與設備補助一致。台南市養鹿協會理事長許海龍則提到，畜禽類也有延遲性災損，卻卡在20%的標準，無法納入救助範圍。

許海龍也指出，務農者多已高齡化，老人家為了災損證明陸續跑了公所7、8趟，仍辦不成，他質疑太過官僚，希望設立單一窗口，提供服務；另外，有業者的養殖場域屋頂、圍牆颱風遭電桿壓壞，受害權責與程度的認定被刁難，求償無門。

陳駿季當場裁示會檢討行政流程，並宣布專案函釋通知區公所，只要畜禽類有實際死亡，就符合災損救助標準，可以提出申請；而酪梨、菱角因復原需要更多時間，救助受理將延長到本月22日，農業單位也會採取先收後補原則。

陳駿季強調，中颱丹娜絲與0728西南氣流帶來的強風豪雨，重創台南的農漁牧業，政府除了原有的天災救助之外，也啟動各類專案補助，並祭出優惠金融協助，幫忙業者渡過難關，早日完成復建；傾聽地方建議後，若權責允許就立刻裁示，現場無法處理的，帶回中央開會，研議解決之道。

市府農業局長李芳林說，根據統計，截至昨天下午，農業災損受理已逾1.9萬件，平均每件4.6萬元，漁業災損受理2259件、平均每件約32萬元，畜牧業災損受理509件、平均每件48萬元，加上漁船筏災損受理283件，總共超過2.2萬件。

李芳林提到，市府各單位除了人力支援公所外，農業局也將完成初勘的案件，5%驗證後，每週彙整一次，分批向上呈送審查，加速核發效率，讓災民早日領到補助，盡快復建。

另外，丹娜絲風災後，針對禽舍養殖品項轉型、溫網室輔導升級，還有台電造成一些設施毀損的爭議部分，郭國文將彙整農民陳情，在中央開會討論；另外許多畜牧場吹壞的石棉瓦，呼籲加強處理量能外，也輔導轉型。

郭國文肯定陳駿季能在座談會現場允諾「從寬從速」處理地方訴求，延長受理申請、畜禽改採實際死亡認定等，都是農民最需要的措施。

郭國文表示，針對開辦更多農作物農業保單，復原後的觀光振興措施，在規模高達600億的「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」送入立法院後，會與林俊憲共同爭取更多預算挹注，協助恢復地方農業秩序。

有畜牧場遭傾倒的電桿毀損，後續處理爭議仍未解決。（許海龍提供）

農業部長陳駿季南下座談，受災業者出席踴躍。（記者吳俊鋒攝）

