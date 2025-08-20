為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全國海洋教育觀摩金門場 地主隊攤位很陽春

    雲林縣戶外教育與海洋教育中心的攤位。（記者吳正庭攝）

    雲林縣戶外教育與海洋教育中心的攤位。（記者吳正庭攝）

    2025/08/20 20:19

    〔記者吳正庭／金門報導〕全國海洋教育成果觀摩會今天在金門金湖飯店開幕，全國22縣市戶外教育與海洋教育中心設攤分享成果，但地主隊金門縣被民眾發現攤位「太陽春」，除了擺幾本海洋有關童書、扇子，相關文創付之闕如，連有活體「鱟」參觀的水試所，都未排進海洋教育特色學習路線。

    民眾發現，其他攤位琳瑯滿目，竭盡所能展現各縣市海洋教育特色，唯有金門和極少數縣市內容陽春，連台北市去年才開始關注有「灘地活化石」稱號的鱟，都在攤位架設鱟的AR（擴增實境）教學影片、鑰匙鍊等文創品；主辦單位雖在展場外為金門水產試驗所另設攤位，但礙於場地，效果不佳。

    楊姓旅遊業者指出，縣長陳福海不是常要求縣府加強橫向連繫、不可單打獨鬥？這次全國22縣市海洋教育菁英主動送上門，會場連1個觀光宣傳活動都沒有，唯一可見的只是資料袋裡幾分紙本摺頁；陳福海希望縣府說故事、推觀光，結果會場台上講了30多分鐘紙本就有的會議流程、遊程和伴手禮，聽不到金門故事，偌大的會場布置，更看不出金門特色。

    宜蘭縣戶外教育與海洋教育中心的攤位。（記者吳正庭攝）

    宜蘭縣戶外教育與海洋教育中心的攤位。（記者吳正庭攝）

    全國海洋教育成果觀摩會中，台北市的攤位以AR展示鱟的教育影片，相較於地主隊的簡約，有「鱟」來居上之勢。（記者吳正庭攝）

    全國海洋教育成果觀摩會中，台北市的攤位以AR展示鱟的教育影片，相較於地主隊的簡約，有「鱟」來居上之勢。（記者吳正庭攝）

    金門水試所可以看見雌雄相伴、形影不離的活體鱟。（記者吳正庭攝）

    金門水試所可以看見雌雄相伴、形影不離的活體鱟。（記者吳正庭攝）

    來自全國二十二縣市代表出席海洋教育成果觀摩會。（記者吳正庭攝）

    來自全國二十二縣市代表出席海洋教育成果觀摩會。（記者吳正庭攝）

    熱門推播