為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    馬祖小三通查獲旅客夾帶火腿腸 裁罰20萬元

    海巡署在連江馬祖福澳港查獲國人夾帶中國火腿腸入境。（海巡署提供）

    海巡署在連江馬祖福澳港查獲國人夾帶中國火腿腸入境。（海巡署提供）

    2025/08/20 19:53

    〔記者盧賢秀／綜合報導〕台灣是亞洲唯一「豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟」非疫國，近年加強邊境防疫，海巡署金馬澎分署與關務署及動植物防檢疫署查獲小三通旅客，夾帶中國火腿腸，當場裁罰新台幣20萬元。

    海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢所、關務署及動植物防檢疫署，在8月17日下午執行小三通旅客檢查時，發現有名台籍旅客夾帶火腿腸（豬肉製品）0.45公斤入境，當場依《動物傳染病防治條例》相關規定裁處新臺幣20萬元罰鍰，今年以來已查獲8件夾帶中國肉品入境的違規案件。

    海巡署指出，台灣目前已成為亞洲唯一「豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟」非疫國，因此，近年相關單位都加強邊境防疫查驗。近期發現小三通旅客違規攜帶大陸肉品入境，其中曾有檢出非洲豬瘟病毒核酸的案例，第一○岸巡隊持續加強小三通旅客查驗工作，今年初迄今，已查獲8件違規案件，都當場依法裁處。

    海巡署在連江馬祖福澳港查獲國人夾帶中國火腿腸入境。（海巡署提供）

    海巡署在連江馬祖福澳港查獲國人夾帶中國火腿腸入境。（海巡署提供）

    海巡署在連江馬祖福澳港查獲國人夾帶中國火腿腸入境。（海巡署提供）

    海巡署在連江馬祖福澳港查獲國人夾帶中國火腿腸入境。（海巡署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播