馬祖小三通查獲旅客夾帶火腿腸 裁罰20萬元

海巡署在連江馬祖福澳港查獲國人夾帶中國火腿腸入境。（海巡署提供）

2025/08/20 19:53

〔記者盧賢秀／綜合報導〕台灣是亞洲唯一「豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟」非疫國，近年加強邊境防疫，海巡署金馬澎分署與關務署及動植物防檢疫署查獲小三通旅客，夾帶中國火腿腸，當場裁罰新台幣20萬元。

海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢所、關務署及動植物防檢疫署，在8月17日下午執行小三通旅客檢查時，發現有名台籍旅客夾帶火腿腸（豬肉製品）0.45公斤入境，當場依《動物傳染病防治條例》相關規定裁處新臺幣20萬元罰鍰，今年以來已查獲8件夾帶中國肉品入境的違規案件。

海巡署指出，台灣目前已成為亞洲唯一「豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟」非疫國，因此，近年相關單位都加強邊境防疫查驗。近期發現小三通旅客違規攜帶大陸肉品入境，其中曾有檢出非洲豬瘟病毒核酸的案例，第一○岸巡隊持續加強小三通旅客查驗工作，今年初迄今，已查獲8件違規案件，都當場依法裁處。

