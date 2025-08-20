嘉義新庄滯洪池3.5萬片廢光電板未清 環境部再重罰300萬

丹娜絲颱風侵襲中南部，光電板設施遭受侵襲毀損，環境部表示，33案場光電板總受損約13萬5千片，分類整理後目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片已陸續收集暫置合法場地；目前只剩約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊。（資料照，記者王善嬿攝）

2025/08/20 19:41

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲中南部，光電板設施遭受侵襲毀損，目前皆已陸續打撈上岸並暫置；不過，環境部表示，風災受損的光電板，目前僅剩嘉義縣新庄滯洪池約3.5萬片廢光電板仍堆在岸邊，地方政府再開罰新台幣300萬元。

環境部表示，此次風災總計33案場光電板總受損約13萬5千片，分類整理後目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片已陸續收集暫置合法場地；目前只剩約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，其中包含堪用及破損光電板，勘用部分會整理後再使用，破損部份進到再利用機構進行再利用。

請繼續往下閱讀...

環境部進一步說明，元昱公司先前已被開罰2次300萬元，並限期昨（19）日前完成改善；環管署今日會同嘉義縣環保局再次前往新庄、荷苞嶼滯洪池太陽能光電案場複查，其中新庄滯洪池未完成改善，將再重罰300萬元。

環境部表示，日前媒體報導農地出現可疑紅水案，經環境部及環保局人員查核，現場堆置物大部分是廢光電設施的塑膠浮具，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出，惟出入口舖設鐵板車道，鐵板有生繡情形，現場檢測紅色水pH值為中性6.79。

環境部指出，經現場採集水樣送驗，檢測結果油脂及重金屬銅、鋅、鎳、鉛、鎘、總鉻、汞均未檢出（ND），僅有砷檢測值為0.0535mg/L，判定應為該農地既有潛勢值；另檢測出化學需氧量340mg/L，研判為農地內既有的腐植土所含腐植酸造成，再加上鐵鏽因而造成紅水現象。

另外，環境部表示，經主動檢驗嘉南地區災損光電案場水域水質，3次抽驗顯示水域水質無異常，水中10餘項重金屬項目多未檢出或遠低於相關環境標準，且災損光電案場屬滯洪池，該水域並無養殖也非飲用水源，故無環境污染及健康影響風險。

環境部強調，已建請經濟部，針對目前大型光電案場，應由跨部會組成總體檢小組，針對案場管理、環境承受力（抗風雨等極端天氣事件）、災害應變機制、災後清除復原計畫等4大項進行全面體檢評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法