「票價調漲不能迴避！」 高鐵董座史哲：完成3條件才討論

高鐵票價調漲一事只聞樓梯響，高鐵董事長史哲今天（20日）首次談及此事，他表示，這問題不能迴避。（高鐵公司提供）

2025/08/20 19:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕高鐵票價調漲一事只聞樓梯響，高鐵董事長史哲今天（20日）首次談及此事，他表示，這問題不能迴避，但得先做好三件事，第一是改善服務品質，第二是新世代列車如期如質上路，第三是舊車汰舊換新。

史哲今天接受媒體聯訪，他表示，現在每年都有既定的制度在檢討票價，高鐵新世代列車也將在明年底台、2027年上路，到2028年共12輛新世代列車才會完全上路，加上既有的34台列車之後的汰舊換新，就不能迴避票價調漲。

請繼續往下閱讀...

史哲指出，等12台新世代列車都上路後，就會開始評估舊列車的汰舊換新，加上現在的服務品質都要提升，因此在這三個條件下，才會啟動票價調漲討論，現在講都很早，「服務不能提升、新車沒來，民眾會覺得『調什麼票價』？財報目前有賺錢，有什麼好調漲票價」？

目前高鐵南港站到左營站標準車廂全票要價1530元。交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年核定高鐵的基本費率，從每人每公里4.313元調高為每人每公里4.551元，台北站到左營站的票價可從現行的1490元調漲至1720元。不過這僅是檢討費率，並不代表票價會以此費率調漲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法