宜蘭地熱資源豐沛 陳金德視察員山1號地熱井

宜蘭地熱資源豐富，已設置多家地熱電廠。（圖取自陳金德臉書）

2025/08/20 19:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地熱資源豐沛，行政院政務委員陳金德今天分別前往宜蘭土場、仁澤、清水地熱電廠，以及員山1號地熱井實地視察，關心地熱探勘與發電轉化的最新進展，其中具特別的員山1號，是宜蘭第一口深層井。

陳金德說，宜蘭是全台深層地熱潛勢最高的區域，占全台總量的21%，但地熱開發並不容易，井鑽得愈深，溫度與資源條件只能靠實際探勘驗證，需要高度專業與資源投入。

陳金德表示，目前正持續透過電測、地下流體取樣等測試，作為後續蘭陽平原地熱開發的重要依據。

他指出，地熱是一條長期路線，我們會積極嘗試，強化社會溝通，讓政府與民間攜手，並引進國際先進技術，共同提升台灣的探勘能力。最終目標不只是再生能源發展，更要結合在地，帶動零污染產業鏈，讓宜蘭成為能源轉型的重要示範。

行政院政務委員陳金德（前排右4）前往宜蘭視察地熱。（圖取自陳金德臉書）

陳金德（左2）聽取地熱探勘說明。（圖取自陳金德臉書）

宜蘭地熱資源豐富，相關部門持續投入開發。（圖取自陳金德臉書）

