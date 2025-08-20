為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭地熱資源豐沛 陳金德視察員山1號地熱井

    宜蘭地熱資源豐富，已設置多家地熱電廠。（圖取自陳金德臉書）

    宜蘭地熱資源豐富，已設置多家地熱電廠。（圖取自陳金德臉書）

    2025/08/20 19:17

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地熱資源豐沛，行政院政務委員陳金德今天分別前往宜蘭土場、仁澤、清水地熱電廠，以及員山1號地熱井實地視察，關心地熱探勘與發電轉化的最新進展，其中具特別的員山1號，是宜蘭第一口深層井。

    陳金德說，宜蘭是全台深層地熱潛勢最高的區域，占全台總量的21%，但地熱開發並不容易，井鑽得愈深，溫度與資源條件只能靠實際探勘驗證，需要高度專業與資源投入。

    陳金德表示，目前正持續透過電測、地下流體取樣等測試，作為後續蘭陽平原地熱開發的重要依據。

    他指出，地熱是一條長期路線，我們會積極嘗試，強化社會溝通，讓政府與民間攜手，並引進國際先進技術，共同提升台灣的探勘能力。最終目標不只是再生能源發展，更要結合在地，帶動零污染產業鏈，讓宜蘭成為能源轉型的重要示範。

    行政院政務委員陳金德（前排右4）前往宜蘭視察地熱。（圖取自陳金德臉書）

    行政院政務委員陳金德（前排右4）前往宜蘭視察地熱。（圖取自陳金德臉書）

    陳金德（左2）聽取地熱探勘說明。（圖取自陳金德臉書）

    陳金德（左2）聽取地熱探勘說明。（圖取自陳金德臉書）

    宜蘭地熱資源豐富，相關部門持續投入開發。（圖取自陳金德臉書）

    宜蘭地熱資源豐富，相關部門持續投入開發。（圖取自陳金德臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播