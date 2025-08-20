馬太鞍溪堰塞湖估10月初溢流 空勤直升機支援林保署加裝水位計

馬太鞍溪堰塞湖壩頂目前距離湖面高差還有40公尺，估計10月初壩頂溢流。（林保署花蓮分署提供）

2025/08/20 18:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上月21日形成堰塞湖，估計滿水時將等於一整座南化水庫有效蓄水量，林業及自然保育署花蓮分署、成功大學防災研究中心今天搭乘空勤黑鷹直升機上山，至堰塞湖壩頂裝設水位計，可透過太陽能供電並回傳資料。花蓮分署長黃群策說，目前估壩頂溢流時間10月初，透過水位計裝設加上雨量資料，將可提供更詳細防災及疏散居民的依據。

由於堰塞湖位處花蓮萬榮鄉深山，光復林道目前也只到21K難以透過徒步到達，內政部空勤總隊今天支援黑鷹直升機，載著林保署花蓮分署工作人員、國立成功大學防災研究中心共9人，搭乘直升機前往馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂，將水位計成功裝設於堰塞湖壩頂，附設太陽能板且可回傳最新數據，根據最新數據，由於山區在颱風過後仍有降雨，目前湖水面距離溢流點仍有40公尺。

林保署指出，依據今天統計模型推估，目前堰塞湖面積約82公頃，蓄水量約4800萬公噸，已達滿水量約9100萬噸的53%，假設接下來均無豪大雨情況下，預估湖水可能在10月初溢流壩頂。花蓮分署長黃群策說，裝設水位計可提供更精確數據，搭配雨量站監測，將提供防災單位及花蓮縣政府更精確的警戒資訊，一旦達到警戒值將發布通報，做為下游居民疏散避難的依據。

針對是否實施堰塞湖減災工程，林保署強調，截至目前共召開二次專家諮詢會議，邀集行政院災害防救辦公室、工程會、國家災害防救科技中心（NCDR）、水利署、農村水保署及國防部等單位共同研商，包括壩頂降挖、炸開壩體、虹吸抽水等多種方案，然受限於堰塞湖地處偏遠、光復林道只通到21K，無道路可至，且壩體土石鬆軟、周邊持續崩塌，還需考量颱風、豪雨及地震風險，皆使機具進場施工困難且具高度危險性，因此專家評估，在短時間內以工程手段處理恐不可行，目前主要應變策略仍是強化監測警戒、以及下游河川防減災措施。

馬太鞍溪堰塞湖裝置水位計，透過太陽能板供電並可回傳每日最新水位數據。（林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖因蓄水量體過大，一旦崩塌可能造成下游安全，林保署及成功大學防災中心9人今天搭空勤直升機前往山區，降落堰塞湖壩頂裝置水位計。（林保署花蓮分署提供）

