    首頁　>　生活

    拉拉山倒伏紅檜巨木 重生成「雲朵木椅」撫慰遊客心

    桃園市拉拉山國家森林遊樂區的倒伏紅檜巨木，現重生成14張雲朵狀木椅，置放於遊客中心周邊。（林業保育署新竹分署提供）

    桃園市拉拉山國家森林遊樂區的倒伏紅檜巨木，現重生成14張雲朵狀木椅，置放於遊客中心周邊。（林業保育署新竹分署提供）

    2025/08/20 19:00

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區，去年10月受康芮颱風連續降雨及強風影響，一棵約1460年樹齡的紅檜巨木，隨著土石崩落壓損園區的眺望之橋，在移除巨木、處理崩塌邊坡並搭設便橋後，今年1月已重新開放，農業部林業及自然保育署新竹分署運用倒伏巨木的部分枝幹，配合園區景觀，製成14張雲朵狀木椅，置放於遊客中心周邊，供遊客坐著休息，讓珍貴風倒木有了新價值。

    新竹分署長夏榮生表示，倒伏巨木重生成為雲朵木椅，蘊含了拉拉山巨木森林經過千年累積的溫柔力量，以及自然生態重生修復的寓意，遊客走累了，休憩於雲朵木椅上，可深呼吸檜木的芬芳，讓自然的療癒能量充滿身心。

    拉拉山國家森林遊樂區內有超過百株檜木巨木，新竹分署將倒伏的紅檜巨木主幹進行林產利用，也讓其在遊樂區兼具休憩與環境教育的場域展現生命延續的價值，後續將製作解說牌誌說明相關歷程，讓遊客對巨木生態有更多認識。

    拉拉山遊客中心內的雲朵木椅。（林業保育署新竹分署提供）

    拉拉山遊客中心內的雲朵木椅。（林業保育署新竹分署提供）

    去年10月受康芮颱風影響，拉拉山國家森林遊樂區的紅檜巨木倒伏在眺望之橋。（林業保育署新竹分署提供）

    去年10月受康芮颱風影響，拉拉山國家森林遊樂區的紅檜巨木倒伏在眺望之橋。（林業保育署新竹分署提供）

    拉拉山國家森林遊樂區眺望之橋倒伏前的紅檜巨木。（林業保育署新竹分署提供）

    拉拉山國家森林遊樂區眺望之橋倒伏前的紅檜巨木。（林業保育署新竹分署提供）

