    生活

    「禽」況不樂觀！彰化鵪鶉場爆染H5N1 撲殺10萬隻今年最嚴重

    遭撲殺的鵪鶉全數封袋堆放，袋身標記紅點，等待後續清運與焚化處理。（動防所提供）

    遭撲殺的鵪鶉全數封袋堆放，袋身標記紅點，等待後續清運與焚化處理。（動防所提供）

    2025/08/20 18:41

    〔記者張聰秋／彰化報導〕禽流感疫情再度衝擊彰化！鹿港鎮一處鵪鶉場傳出大量異常死亡，經檢驗確診感染新型H5N1高病原性禽流感。彰化縣動物防疫所今天（20日）完成撲殺清場及消毒作業，單場撲殺鵪鶉達10萬4206隻，規模之大，佔前六起疫情撲殺總量的四成以上，創下今年最高紀錄。

    統計今年以來，彰化已出現7起禽流感疫情，其中有3起發生在鵪鶉場。截至目前，全縣累計撲殺家禽數量高達35萬5013隻，包含雞、鴨與鵪鶉。

    動防所表示，該鵪鶉場於8月16日通報場內出現異常死亡，立即進行移動管制並採樣送驗，19日確診為高病原性禽流感。防疫人員今天進場處理，撲殺後同步清場與全面消毒。

    動防所指出，每年9月至隔年3月是禽流感流行期，隨候鳥來台過冬，疫情風險隨之升高。今年入秋雖仍有高溫「秋老虎」，但氣候冷熱交替，對禽隻造成緊迫，加上環境積水易孳生病原，養禽業者必須嚴陣以待。 動防所提醒，養禽場必須落實「統進統出」、避免密集飼養，並加強禽舍防鳥措施與人車管制，包含運禽車、飼料車、化製車、蛋車及相關器具，都要徹底消毒，避免病毒傳播。

    若養禽場出現異常死亡率：平飼場連續兩天超過0.4%、籠飼場及白肉雞場超過0.2%，或飲水、飼料攝取量、產蛋率驟降超過5%，以及禽隻出現顏面腫脹、眼鼻出血、紅腳、落翅、扭頸等異狀，業者必須立即通報。未依規定通報者，可依《動物傳染病防治條例》裁罰5萬元至100萬元。

    防疫人員全副武裝進入鵪鶉場，將死禽逐一清出，裝袋集中處理。（動防所提供）

    防疫人員全副武裝進入鵪鶉場，將死禽逐一清出，裝袋集中處理。（動防所提供）

    完成撲殺後，防疫人員出動消毒車，在場區與周邊道路進行全面消毒，降低病毒傳播風險。（動防所提供）

    完成撲殺後，防疫人員出動消毒車，在場區與周邊道路進行全面消毒，降低病毒傳播風險。（動防所提供）

    
    
