千人辦桌嘉年華台中大安「安農五寶」入菜 冠軍名廚聯手開桌

大安千人辦桌嘉年華，以「安農五寶」飛天豬、大安溪芋、大安蔥、安泉米及大安酒入菜。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/20 20:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025年台中市國際糕豐會移師大安港媽祖文化園區，9月13日舉行大安千人辦桌嘉年華，以「安農五寶」飛天豬、大安溪芋、大安蔥、安泉米及大安酒入菜，由50年總舖師王淳鐃與料理名廚駱進漢、世界盃麵包大賽冠軍教練吳武憲共同為大安宴打造創意料理。

今年受到毛豬供應量減少，豬價上漲，大安區農會總幹事蔡建宗說，目前豬肉拍賣價格約每公斤110元，比去年同期高出約12元，本週將進入農曆七月，7月底及本月已增加公休2天，下週27日再增休一天調節市場價格，預計中元節期間仍能維持目前價格。

蔡建宗說，大安飛天豬是產銷履歷豬隻，從拍賣、電宰，分切到加工，生產為全產銷履歷認證生鮮豬肉，品質有保證，這次結合大安知名的在地蔥，味道辛辣、香氣濃郁，極適合入菜提味，加上與大甲芋齊名的大安芋，與在地知名的大安米、大安酒，呈現大安辦桌經典及創意理。

獲獎無數的創意料理名廚駱進漢推出「飛天豬綜合沙拉排」，特選里肌豬肉排醃製蔥香排骨，更加軟嫩，以生菜搭配、佐青葱沙拉食用，口味辛香、清爽；農情蜜意芋薯香，則以粉蒸排骨，搭配香甜地瓜、綿密的芋頭，口感融合絕妙。

吳武憲的「飛天豬潛艇堡」則是嚴選大安新鮮豬五花製作滷香控肉，搭配大安產銷履歷米磨成米穀粉製作麵包夾心體，無麩質且口感獨特，層次更豐富。

觀旅局長陳美秀說，台中大安的辦桌文化相當具地方特色，反映早期農業社會的飲食文化和人情味，也是婚喪喜慶祭典不可或缺的傳統活動，更與地方發展習習相關，今年糕豐會移地舉行辦桌嘉年華，也邀請藝人沈文程、秀蘭瑪雅等人演出，當天還有「糕豐盛事」、「風箏奇緣」等系列活動。

「飛天豬綜合沙拉排」、「農情蜜意芋薯香」，分別結合大安飛天豬、大安蔥、大安芋及大安米入菜。（記者蔡淑媛攝）

大安千人辦桌宴，由名廚以「安農五寶」打造創意料理。（記者蔡淑媛攝）

