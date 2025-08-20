TBC未經許可下架4頻道未恢復 NCC再罰245萬

TBC未經NCC許可，擅自停播Discovery等4頻道，經要求仍未改善，NCC因此再度開罰245萬元。（資料照）

2025/08/20 18:35

〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）8月5日突然透過跑馬燈宣布，隔日清晨6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台4個頻道，並以另4個頻道取代，引起外界關注，雖國家通訊傳播委員會（NCC）要求業者即刻恢復上架，但業者至今仍未改善，因此再度裁處245萬元。

TBC共有5家獨立系統業者，包括南桃園、北視、信和、吉元及群健，用戶數達62萬2652戶，占有率14.36%。NCC主秘黃文哲說明，雖TBC相關有線電視公司業者於111年12月申請頻道變更，但尚未經NCC同意，就擅自變更Discovery等4頻道，已違反「有線廣播電視法」第53條、第29條等相關規定。

請繼續往下閱讀...

黃文哲指出，雖NCC於8月6日函請南桃園等5家公司代表到會陳述，並於隔日發函命於文到當日恢復播送Discovery等4頻道，但截至8月11日確認，南桃園等5家公司仍未將Discovery等4頻道恢復上架播送，8月12日依有線廣播電視法第63條，裁罰新台幣共30萬元，且屆期不改正者，得按次處罰。

然而，黃文哲說，迄今南桃園等5家公司仍未依改正命令恢復頻道播送，爰NCC委員諮議會議決議再裁處新台幣245萬元罰鍰，並應立即改正恢復播送Discovery等4頻道。

NCC也指出，TBC相關的5間獨立系統業者未依法使用插播式字幕部分，NCC也已整理相關事證移請各該地方主管機關依法查處。

此外，NCC也在8月13日請TBC代表及全球數位頻道代理商代表，雙方到會交換意見並試行協調雙方歧見，當日雖未達成共識，但雙方均表示將調處建議攜回研議，並希望盡快落幕；NCC盡最大努力持續邀請TBC、全球數位每週到會進行協調，同時呼籲雙方須顧及消費者權益，應積極參與溝通。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法