高雄4幼兒園與日本青森締結姊妹園 創台日學前教育新視野

2025/08/20 18:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕台日交流將從幼兒教育起跑，高雄市副市長羅達生近日率團訪日本青森縣、陸奧市，除參與田名部神社例大祭，並於昨（19）日見證高雄市4所幼兒園與青森縣2所幼稚園簽署姊妹園合作協議，將是台日學前教育合作的新里程碑。

高雄市前金幼兒園、鳥松幼兒園、興糖國小附設幼兒園及翠屏非營利幼兒園，分別與陸奧市星美幼稚園與白百合保育園締結姊妹園，未來將透過教學觀摩、文化體驗、師資對話及幼兒互動，將展開多面向交流。

參訪團此行除出席盛大的「田名部神社例大祭」，亦前往青森縣觀光物產館 ASPAM，透過全景影像與高層展望台，領略青森四季之美。在「睡魔之家 Wa Rasse」中，近距離欣賞2025年度睡魔花燈，並親身體驗祭典舞步與擊鼓。

高雄市羅達生副市長表示，高雄與青森、陸奧皆擁有豐富物產及文化底蘊，合作潛力無窮。此次幼教締約不僅促進課程創新與師資成長，也讓學前教育更具國際化；再加上觀光、產業等層面的交流，將持續擴展三方合作的廣度與深度。

