高鐵新制》不再隨到隨上！ 明年推尖峰時段「指定車次自由座」

高鐵董事長史哲說明未來高鐵新措施。（高鐵公司提供）

2025/08/20 18:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕在尖峰時段搭乘高鐵的旅客太多，買自由座的旅客塞爆車廂、連對號座車廂都站滿人，甚至有對號座旅客無法上車。高鐵公司董事長史哲今天（20日）指出，將推「指定車次自由座」措施，在超級尖峰時段買自由座車票，僅能搭乘特定車次的自由座車廂，無法「隨到隨上」。

史哲今天接受媒體聯訪，他表示，尖峰時段的旅客爆量的確嚴重影響搭車品質，這不是大家想看見的，因此預計推出「指定車次自由座」措施，明年上路，超尖峰時間不太可能有無限制的隨到隨上的自由座，已經超過高鐵的能耐了。

史哲解釋，購買「指定車次自由座」的座位數量是有安排的，就是數量會有上限、會調控超尖峰時段的那台車的自由座車廂數量，例如變成四節或是五節自由座車廂，並會考慮列入站著的人數來售票，這是根據以往大數據來計算。

至於何時算超尖峰時段？史哲指出，目前看來，在假期或連續假期前一天的下午、傍晚到晚上，以及收假前的下午到晚上。至於離峰時段，一樣會維持現行的自由座車廂。

他解釋，目前的自由座車票設計可以讓旅客「隨到隨上」，這種作法在非尖峰時段非常適合，但若是在尖峰時段卻會嚴重影響搭車品質、影響對號座旅客，車站也不可能不賣票，站務員也不能讓月台上留太多旅客，否則有安全疑慮，因此會盡量讓旅客上車，也因此影響搭乘品質。

目前高鐵單日約有20萬人次搭車，假日等尖峰時段可能有30萬人次，超尖峰時段如連假前後可能更多。高鐵去年有約7800萬人次搭乘，史哲預估，今年可能會突破8000萬人次搭乘。

史哲指出，高鐵在超尖峰時段，就算5分鐘一班車大概也無法消化所有旅客，在新世代列車投入營運前，離尖峰搭車人數差距實在太大，只能做一定的調度，先從離峰五折的超好早鳥優惠以外，在「超尖峰時刻」會推「指定車次自由座」，會視整體發展公布上路時間，但應該會在明年實施。

高鐵旅客越來越多，尖峰時段一位難求。圖為高鐵左營站。（記者吳亮儀攝）

