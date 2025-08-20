為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國妹子台灣嚐過「1經典美食」 10年難忘隔海求食譜

    中國一名在高雄當交換學生的網友，當時嚐過一鍋「又酸又臭又香」的小火鍋，奇特滋味讓她至今仍魂牽夢縈。（圖擷取自小紅書）

    中國一名在高雄當交換學生的網友，當時嚐過一鍋「又酸又臭又香」的小火鍋，奇特滋味讓她至今仍魂牽夢縈。（圖擷取自小紅書）

    2025/08/20 21:50

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣庶民美食魅力無窮，竟讓人隔海十年仍念念不忘。中國一名網友近日透露，十年前曾在高雄當交換學生，當時嚐過一鍋「又酸又臭又香」的小火鍋，奇特滋味讓她至今仍魂牽夢縈。返國後她遍尋不著類似口味，連淘寶也找不到料理包，最後只好公開求助，意外掀起熱議。

    該名網友在社群平台「小紅書」發文回憶，當年每天下課後總會跑到學校門口一家小店報到，「那種又酸又臭又香、很上頭的味道，真的想吃好久了」。她感嘆，這些年不僅沒再找到能複製的店家，就連網路上也查不到自製食譜，淘寶更沒有對應料包，無奈之下只好發問：「台灣臭臭鍋，有人懂怎麼複製嗎？」

    文章一出，立即引來大批網友共鳴，「最愛之一，回台必吃」、「你形容得我都想吃了」、「等你會做了，再讓我吃吃看」、「臭臭鍋真的超讚，一人一鍋便宜又方便」，也有人好奇追問：「到底是什麼味道？光看形容就口水直流」

    更有台灣網友現身指點，分享自家版本，「最簡單的做法就是買麻辣臭豆腐泡麵，加酸白菜跟喜歡的蔬菜」、「豆腐要用生臭豆腐下去煮」、「加沙茶醬、臭豆腐、大腸，再放高麗菜，保證接近原味」。

