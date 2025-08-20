高鐵新制》新早鳥優惠下殺5折 9月底連假上路

從今年9月起一連多個連續假期開始，高鐵「早鳥優惠」最好的折扣將可達5折，目的在於盡量分散尖峰時刻的旅客，到離峰的時段搭車，避免車廂被塞爆。（資料照）

2025/08/20 18:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司董事長史哲今天（20日）公布新措施，「早鳥優惠」目前最好的折扣是65折，但從今年9月起一連多個連續假期開始，最好的折扣將可達5折，目的在於盡量分散尖峰時刻的旅客，到離峰的時段搭車，避免車廂被塞爆。

目前的高鐵早鳥優惠優惠是65折、8折和9折，車次在離峰時段，希望分散尖峰時間的旅客人數。史哲今天接受媒體聯訪，他提到近期高鐵在超尖峰時段的旅客實在太多，嚴重影響了搭乘品質，因此決定將早鳥優惠折扣再加強，最好的折扣將達5折，用極好的折扣讓旅客分散搭乘。

9月底有教師節、10月初有國慶日和中秋節，一連串的連續假期，若加上交通疏運日，將達到史上最長的交通疏運期間，長達18天。史哲表示，疏運期間讓尖峰時段的旅客「均化」，不要讓尖峰時段的旅客塞在月台、車上，希望透過優惠讓尖峰時段的旅客往離峰時間搭乘。

5折的早鳥優惠會在9月底開始的連續假期上路，5折、8折、9折票共有15萬張，會根據高鐵過往的大數據，會分散在「離峰時段」才會有早鳥優惠，尖峰、熱門時段就不會有早鳥優惠。5折早鳥票適用期從9月26日起到10月13日起的連續假期疏運期間，並預計在8月29日可開始售票。

