為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵新制》新早鳥優惠下殺5折 9月底連假上路

    從今年9月起一連多個連續假期開始，高鐵「早鳥優惠」最好的折扣將可達5折，目的在於盡量分散尖峰時刻的旅客，到離峰的時段搭車，避免車廂被塞爆。（資料照）

    從今年9月起一連多個連續假期開始，高鐵「早鳥優惠」最好的折扣將可達5折，目的在於盡量分散尖峰時刻的旅客，到離峰的時段搭車，避免車廂被塞爆。（資料照）

    2025/08/20 18:11

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司董事長史哲今天（20日）公布新措施，「早鳥優惠」目前最好的折扣是65折，但從今年9月起一連多個連續假期開始，最好的折扣將可達5折，目的在於盡量分散尖峰時刻的旅客，到離峰的時段搭車，避免車廂被塞爆。

    目前的高鐵早鳥優惠優惠是65折、8折和9折，車次在離峰時段，希望分散尖峰時間的旅客人數。史哲今天接受媒體聯訪，他提到近期高鐵在超尖峰時段的旅客實在太多，嚴重影響了搭乘品質，因此決定將早鳥優惠折扣再加強，最好的折扣將達5折，用極好的折扣讓旅客分散搭乘。

    9月底有教師節、10月初有國慶日和中秋節，一連串的連續假期，若加上交通疏運日，將達到史上最長的交通疏運期間，長達18天。史哲表示，疏運期間讓尖峰時段的旅客「均化」，不要讓尖峰時段的旅客塞在月台、車上，希望透過優惠讓尖峰時段的旅客往離峰時間搭乘。

    5折的早鳥優惠會在9月底開始的連續假期上路，5折、8折、9折票共有15萬張，會根據高鐵過往的大數據，會分散在「離峰時段」才會有早鳥優惠，尖峰、熱門時段就不會有早鳥優惠。5折早鳥票適用期從9月26日起到10月13日起的連續假期疏運期間，並預計在8月29日可開始售票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播