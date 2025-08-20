為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公民課為免爭執調查政治立場 補教師：應讓學生自由發表意見

    台北市立大理高中被爆發表格調查政治立場。（北市議員劉耀仁提供）

    台北市立大理高中被爆發表格調查政治立場。（北市議員劉耀仁提供）

    2025/08/20 18:59

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立大理高中今（20日）傳出有公民老師發表格調查學生政治傾向挨批，校方解釋老師是為免課程因學生政治立場不同產生爭執，才先行調查。社會科補教老師李維認為，此做法略微粗糙，他以自身教學為例，會鼓勵不同意見學生都分享意見，並請學生站在與自己不同意見方反思。

    大理高中被爆出有班級發放的新生自我介紹表格，當中包含勾選政治立場、宗教信仰等敏感資訊；校方回應，已要求教師收回表格，預計明日（21日）統一銷毀。

    李維表示，該師出發點是要避免課堂出現爭議，而公民課程當中勢必會談論政治，高中階段的學生也比較會有所反駁，但先調查政治立場的做法較為粗糙，回歸公民課的本質，應是希望學生能在課堂上自由發表、思考。

    他以自身教學為例，在授課時會盡量將各種不同立場的意見都做平衡，也鼓勵學生分享自己的觀點，而對於學生的觀點，教師不多做評論，讓學生自由表達。

    不過，也會碰上學生意見交換激烈的狀況，這時就會請同學先冷靜、試圖透過不同意見方的角度反思。

    他強調，公民的議題大多沒有標準答案，即便一方論述已經很完整，還是會有另一派不同意見的人，這時就要試著站在另一方角度反思。他也提及，這類的辯證過程在公民課非常重要，但學校老師受限於授課時長，要掌握教學進度，這是比較兩難的地方。

    相關新聞：

    大理高中新生入學竟要填「政治立場」 校長︰已要求今銷毀

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播