公民課為免爭執調查政治立場 補教師：應讓學生自由發表意見

台北市立大理高中被爆發表格調查政治立場。（北市議員劉耀仁提供）

2025/08/20 18:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立大理高中今（20日）傳出有公民老師發表格調查學生政治傾向挨批，校方解釋老師是為免課程因學生政治立場不同產生爭執，才先行調查。社會科補教老師李維認為，此做法略微粗糙，他以自身教學為例，會鼓勵不同意見學生都分享意見，並請學生站在與自己不同意見方反思。

大理高中被爆出有班級發放的新生自我介紹表格，當中包含勾選政治立場、宗教信仰等敏感資訊；校方回應，已要求教師收回表格，預計明日（21日）統一銷毀。

請繼續往下閱讀...

李維表示，該師出發點是要避免課堂出現爭議，而公民課程當中勢必會談論政治，高中階段的學生也比較會有所反駁，但先調查政治立場的做法較為粗糙，回歸公民課的本質，應是希望學生能在課堂上自由發表、思考。

他以自身教學為例，在授課時會盡量將各種不同立場的意見都做平衡，也鼓勵學生分享自己的觀點，而對於學生的觀點，教師不多做評論，讓學生自由表達。

不過，也會碰上學生意見交換激烈的狀況，這時就會請同學先冷靜、試圖透過不同意見方的角度反思。

他強調，公民的議題大多沒有標準答案，即便一方論述已經很完整，還是會有另一派不同意見的人，這時就要試著站在另一方角度反思。他也提及，這類的辯證過程在公民課非常重要，但學校老師受限於授課時長，要掌握教學進度，這是比較兩難的地方。

相關新聞：



大理高中新生入學竟要填「政治立場」 校長︰已要求今銷毀

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法