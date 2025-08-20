不是景點卻超好待？他推「國道這地方」小旅行：能發展成國旅地點

有網友點出「國道休息站」或許能成為另類觀光選項。示意圖。（資料照）

2025/08/20 21:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國旅長年飽受交通不便與旅宿昂貴等問題困擾，有網友點出，「國道休息站」或許能成為另類觀光選項。他認為休息站交通便利、好停車，還有冷氣、美食與休憩空間，甚至直言「把休息站發展成國旅地點」不失為一個新方向，話題隨即引發討論。

網友在PTT以「國旅發展國道休息站有沒有搞頭？」為題發文說，開國道越來越喜歡到休息站待上一會兒，「不用下國道、不用特地繞路，好停車、有冷氣、有東西吃，待個半小時一小時，悠閒一下也蠻舒服的」。

他說，國旅最大問題就是交通，像是想到墾丁就得開上半天車，光想到就讓人懶得出門；反之休息站交通便利，幾乎不需離開高速公路，甚至有些南北向聯絡道還能直接迴轉，週末假日小出遊也能滿足「出門走走」的需求，因此好奇「直接把休息站發展成國旅地點有沒有搞頭？」

不少網友紛紛留言，「我也滿喜歡休息站的」、「以前年輕時很喜歡在清水看夜景。」、「反正大部分人只是出門走走吃個東西而已」、「年輕時真的把休息站當景點」。

不過，也有網友潑冷水，「休息站人太多就沒辦法停遊覽車了啦」、「台灣距離短，搞出能睡能休息的，經營能不能長久是問題」、「千萬不要，已經變成熱門時段一位難求無法發揮功能了」、「台灣休息站比日本好多了，日本根本像柑仔店。」

