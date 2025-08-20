高雄鼓山長照服務園區日照中心啟用 二階住宿機構動土

鼓山長照服務園區促參案，忠孝樓拆除新建長照機構BOT案今動土。（高雄市衛生局提供）

2025/08/20 18:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區中山國小舊校地轉型為長照服務園區，今（20）日第1階段日照中心修繕完工揭牌啟用，同時為第2階段住宿長照機構新建案舉行動土，未來將可提供日照、住宿式長照、團體家屋、社區醫療等多元服務。

鼓山長照服務園區促參案為鼓山中山國小2016年遷校，舊校區99.9%土地原為國有土地，其中劃定4000平方公尺，含仁愛樓ROT修繕工程設置日照中心，今日揭幕後提供120位長輩日照服務，後續開辦居家服務、巷弄長照站、失智據點等多元服務；至於忠孝樓BOT案今動土，預計2029年6月底前完工營運，將提供住宿式長照機構199床、團體家屋18床及社區醫療。

高雄市衛生局長黃志中指出，面對長照需求日益增加，市府積極布建各項長照資源，此案是高雄首例採用「改建、營運、移轉（ROT）」與「建設、營運、移轉（BOT）」雙重模式，引入民間資金的長照促參案，投資總金額達8.4億元。

此外，鼓山國小舊校區除建置長照服務園區，教育局的非營利幼兒園、社會局的親子館、公共托嬰中心以及運發局的鼓山運動中心、匹克球場亦相繼進駐開辦，提供出生嬰兒至幼童、青壯年、長者等全齡皆可享有的多元友善服務，以無圍籬的方式實踐老幼共學、青銀共融的願景。

衛生局表示，高雄市老年人口比率20.37%已達超高齡社會，市府建置的ABC長照服務單位已有2607家，期望持續提升長照服務量能和品質，讓長輩皆能有尊嚴的在地老化。

高雄市衛生局長黃志中體驗日照中心設施。（高雄市衛生局提供）

鼓山長照服務園區與鄰近幼兒園、親子館、托嬰中心及鼓山運動中心等場館，將以無圍籬的方式實踐老幼共學、青銀共融的願景。（高雄市衛生局提供）

