支持災民渡難關 丹娜絲受災區健保欠費暫緩執行
健保署表示，丹娜斯颱風災區原本因積欠健保費已被移送執行者，一律暫緩執行1個月。（記者林惠琴攝）
〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，健保署今（20日）表示，災區原本因積欠健保費已被移送執行者，一律暫緩執行1個月，讓民眾專心進行災後清理與生活重建；後續屬於地方政府核定災民名單者，可暫緩執行1年。
丹娜絲颱風及連日豪雨，對台南市、嘉義縣市等地區造成不小災情，健保署指出，為協助災民與投保單位儘速恢復正常生活，南區業務組主動向各地執行分署聲請暫緩健保費行政執行作業，以減輕經濟壓力。
請繼續往下閱讀...
健保署南區業務組長林純美說，凡民眾戶籍地或投保單位證照登記地址位於行政院公告的災區範圍內，除暫緩欠費催繳及移送行政執行，若原本因積欠健保費已被移送執行者，將一律暫緩執行1個月，讓民眾專心進行災後清理與生活重建。此外，未來若經審核符合災民資格者，健保署亦將主動撤回尚在執行中的案件，請民眾安心。
林純美強調，此項措施以實際行動支持災民度過困境，亦將持續視災情發展與中央政策調整協助內容，呼籲民眾進一步了解相關協助措施及後續配套等事宜，以維護自身權益。
熱門賽事、球星動態不漏接