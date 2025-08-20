為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    支持災民渡難關 丹娜絲受災區健保欠費暫緩執行

    健保署表示，丹娜斯颱風災區原本因積欠健保費已被移送執行者，一律暫緩執行1個月。（記者林惠琴攝）

    健保署表示，丹娜斯颱風災區原本因積欠健保費已被移送執行者，一律暫緩執行1個月。（記者林惠琴攝）

    2025/08/20 17:44

    〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，健保署今（20日）表示，災區原本因積欠健保費已被移送執行者，一律暫緩執行1個月，讓民眾專心進行災後清理與生活重建；後續屬於地方政府核定災民名單者，可暫緩執行1年。

    丹娜絲颱風及連日豪雨，對台南市、嘉義縣市等地區造成不小災情，健保署指出，為協助災民與投保單位儘速恢復正常生活，南區業務組主動向各地執行分署聲請暫緩健保費行政執行作業，以減輕經濟壓力。

    健保署南區業務組長林純美說，凡民眾戶籍地或投保單位證照登記地址位於行政院公告的災區範圍內，除暫緩欠費催繳及移送行政執行，若原本因積欠健保費已被移送執行者，將一律暫緩執行1個月，讓民眾專心進行災後清理與生活重建。此外，未來若經審核符合災民資格者，健保署亦將主動撤回尚在執行中的案件，請民眾安心。

    林純美強調，此項措施以實際行動支持災民度過困境，亦將持續視災情發展與中央政策調整協助內容，呼籲民眾進一步了解相關協助措施及後續配套等事宜，以維護自身權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播