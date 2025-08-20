為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    未來一週夏季天氣！週四大台北高溫飆36度 823防午後雷陣雨

    未來降雨趨勢及天氣。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢及天氣。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/20 17:36

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週各地將維持高溫炎熱的夏季天氣，各地普遍高溫32至35度。中央氣象署說明，明起各地天氣恢復穩定，午後雷陣雨範圍侷限於山區，週六823公投當天，各地仍多是好天氣，但東南部地區跟恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區、東半部山區午後有局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報員張竣堯指出，明天冷心低壓遠離，台灣周邊水氣減少，各地多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨，山區還是有局部大雨發生機會，清晨中南部地區有零星短暫雨。

    張竣堯說，週五的天氣將更加晴朗，各地多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍也將侷限於山區。

    此外，本週六即將迎來823公投及第二波大罷免。張竣堯說，週末2天各地仍是多雲到晴的天氣，僅東南部地區跟恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區以及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

    張竣堯表示，下週一至下週三菲律賓東方海面有大範圍的低壓帶，台灣受到偏東風帶來的水氣影響，花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區、東北部山區有局部短暫雷陣雨。

    對於未來一週是否會有颱風發展，張竣堯指出目前位於菲律賓東方的低壓系統，僅達到熱帶擾動的強度，未來也將維持在熱帶擾動，後續還有待觀察。

    張竣堯提醒，未來一週各地仍是高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍可達32至35度，明天較可能出現極端高溫，大台北、中南部地區有機會出現36度或以上高溫，提醒民眾注意補充水分。

    明日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    明日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

