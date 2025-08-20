為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化田中三民農地重劃歷經多次抗爭 今終於動工

    田中三民農地重劃今天舉行動工典禮。（記者顏宏駿攝）

    田中三民農地重劃今天舉行動工典禮。（記者顏宏駿攝）

    2025/08/20 17:44

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮「三民農地重劃區」，今天舉行農水路工程動土典禮，該區總面積140公頃，共有土地所有權人600多名，透過農地重劃，每塊土地都能鄰路，增加農地價值，總工程經費2億7924萬，其中75%由農業部農田水利署補助，25%由重劃區內全體農民地主共同負擔，預計2027年4月工程完工。

    今天動工典禮由農水署副署長陳衍源、縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬等人共同主持，王惠美致詞時表示，她擔任鹿港鎮長時，曾做過3期農地重劃，完工後農地更好使用，因此她就任縣長後盤點縣內土地，鼓勵田中、二林做農地重劃，此外，她也注意到辦理農地重劃專業人員陸續退休，只剩1位，必須跟時間賽跑，所以她請專業人員一面辦理田中、二林的農地重劃，一面培養接班人。

    陳衍源表示，田中三民農地重劃計畫2020年9月由縣府團隊提出初步規畫，歷經多次會議、協商與會勘，有內政部土地重劃工程處及地政司的協助，縣府終於在今年7月順利發包，未來完工原本崎嶇不平的農路與田區將變得平整、清楚，達到「臨水臨路」目標，八堡二圳灌溉水流入重劃區將提升協農產品的品質與產量。

    地政處資料顯示，三民農地重劃區範圍東至既有農路，西至拓農路，南至中圳、大新排水分線，北至斗中路二段，全區共施作農路38條、給水路44條、排水路56條，構造物合計594座，重劃工程除改善農路系統與灌排設施，也將同步辦理土地權利調查、現況測量、地上物查估補償等作業，以利後續土地分配，儘早交給農民耕作。

