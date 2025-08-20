為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    他好奇出國住飯店「會自帶備品」？ 掀兩派網友論戰

    網友好奇詢問，大家去住飯店時，是否會攜帶自己的浴巾或盥洗用品，引起兩派網友論戰。（資料照）

    網友好奇詢問，大家去住飯店時，是否會攜帶自己的浴巾或盥洗用品，引起兩派網友論戰。（資料照）

    2025/08/20 22:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友好奇詢問，大家出國住飯店時，是否會攜帶自己的浴巾或盥洗用品？這樣做雖然有一定的麻煩，但能避免遇上飯店環境衛生出問題等情況，貼文一出，意外掀起兩派網友激烈論戰。

    網友在PTT以「出國會帶自己的浴巾或盥洗用品嗎？」為標題發文，舉例如果出國選擇的飯店很好，大家是否還會自備像是毛巾、浴巾等盥洗用品出門？原PO指出，雖然自備用品比較衛生，「但覺得挺占行李空間，不知道拋棄式的那種好不好用？有時候看太多飯店故事還真有點擔心衛生問題。」

    該文一出，回應網友分成兩派，傾向自備盥洗用品的網友說，「我會帶枕頭，枕頭可以抽氣壓縮」、「主要是飯店的牙刷太硬，不習慣」、「會自備，還會帶一條小毛巾蓋在飯店枕頭上」、「我帶本來就要淘汰的毛巾。洗漱全部都自備，不愛用外面的備品」、「不敢用飯店的毛巾，我們都帶自己快要淘汰的毛巾，回程就丟掉」。

    至於抱持反對態度網友則留言說，「你去餐廳會自備餐具嗎？」、「完全不會想帶，越輕便越好」、「完全不會，到當地再買就好」、「不會，這麼神經衰弱連門都不要出好了」、「不會，難道你去餐廳也要自備筷子嗎？」、「不會自備，我覺得占空間，才幾天忍一下」、「旅行就是要輕裝，連枕頭都帶，你乾脆把床都帶去算了」。

