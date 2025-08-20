為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    被拍未繫安全帶挨罰！她委屈喊「明明有繫」 網看照片直呼：申訴可能罰更多

    網友指出，她收到一張「未繫安全帶」的罰單，不過卻自述有繫安全帶，讓她相當委屈。（擷取自爆料公社公開版）

    網友指出，她收到一張「未繫安全帶」的罰單，不過卻自述有繫安全帶,讓她相當委屈。（擷取自爆料公社公開版）

    2025/08/20 21:07

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕開車若駕駛、乘客未繫安全帶，在一般道路上可處駕駛人新台幣1500元罰鍰，高速公路或快速公路，則處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。不過有網友指出，她收到一張「未繫安全帶」的罰單，不過卻自述有繫安全帶，讓她相當委屈，但網友看了罰單照片後卻表示，「申訴後可能罰更多」。

    一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，「我們家一上車的規矩就是先上安全帶，請問這鬼照片我該受罰嗎？」但網友看了罰單照片後，紛紛直呼，「妳可以先說說安全帶在哪嗎？」、「照片看起來就沒繫安全帶阿 是我瞎了嗎？」、「又是安全帶繞背？」、「看起來沒有繫安全帶啊⋯⋯右手那個應該是直條襯衫吧，能跟我說安全帶在哪嗎？（該不會說在背後）」、「這一看根本沒安全帶阿」。

    也有網友直言，若是申訴恐怕只會罰更多，「拿去申訴後，會開一個隔熱紙過黑，我記得罰更多」、「隔熱紙貼到靠背黑，才來怪照片不清楚，跟那些貼超黑，說大燈不亮的人超像」、「看不清楚是你的關係，申訴可能會罰更重，你可以申訴看看，有人臨停跑去申訴，變併排停車」、「隔熱紙貼透一點，以後就沒這種事了」、「隔熱紙這麼黑影響誤判」。

