為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中捷OL蔡雅安克服扁平足 跑進台灣女子馬拉松百傑

    中捷OL蔡雅安克服自己身體極限，跑成台灣馬拉松女子百傑。（圖：中捷提供）

    中捷OL蔡雅安克服自己身體極限，跑成台灣馬拉松女子百傑。（圖：中捷提供）

    2025/08/20 20:00

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運公司財會處助理管理師蔡雅安看似一般OL上班族，卻是深藏不露的台灣女子馬拉松百傑！天生扁平足又有脊椎側彎的她，曾是跑步絕緣者，為了翻轉健康開始跑步，竟跑出興趣挑戰馬拉松，第2次挑戰馬拉松賽就奪全國冠軍，更跑進台灣女子馬拉松百傑之列。

    中捷公司指出，蔡雅安從小被醫生診斷為扁平足又有脊椎側彎的問題，跑步對她來說是沉重的負擔，她從未想過要跑歩，大學三年級正值青春年華的她一度無故暴瘦，後變成暴肥，加上情緒、睡眠失常，體重直線上升一度飆破7字頭，為了減重，她開始跑步。

    蔡雅安初期設定至少要跑到2公里，當時開跑後常身體感到極度不適，她強迫自己習慣，以每天慢增加一點距離的目標，持續跑下去，2年後，她挑戰人生第一場馬拉松、2017年萬金石馬拉松，初次參賽的她，以國內選手第5名佳績完賽，增加信心的她，隔年再次挑戰初馬之地，竟奪下全國冠軍，接續幾年在各大賽事嶄露鋒芒，成為台灣女子馬拉松百傑。

    蔡雅安放眼國際，跑進東京馬拉松、柏林馬拉松及波士頓馬拉松，享受運動也體驗不同國家的風俗民情，她在柏林參賽時還自製大同電鍋造型帽，用馬拉松方式讓全世界看見「台灣精品驕傲」。

    蔡雅安說，跑步讓她超越身體的限制、突破自己的心魔，進而翻轉生命篇章，「跑步治癒了我，讓我成為更好的自己」；她更分享人生道路顛簸難行，每個人都有必須克服的生命課題，要用更健康、快樂的心態面對挑戰，「當你鼓起勇氣跑出第一步時，會覺得生命充滿著希望」。

    白天要上班卻堅持每天4點半就開始晨跑，蔡雅安說，跑步也是她對工作熱情的延伸，每天早起運動就像準時發車的捷運列車，她深信堅定、平穩地朝目的地前進，以無比的信心迎向美好，總會「在終點遇見更棒的自己」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播