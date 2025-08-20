中捷OL蔡雅安克服扁平足 跑進台灣女子馬拉松百傑

中捷OL蔡雅安克服自己身體極限，跑成台灣馬拉松女子百傑。（圖：中捷提供）

2025/08/20 20:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運公司財會處助理管理師蔡雅安看似一般OL上班族，卻是深藏不露的台灣女子馬拉松百傑！天生扁平足又有脊椎側彎的她，曾是跑步絕緣者，為了翻轉健康開始跑步，竟跑出興趣挑戰馬拉松，第2次挑戰馬拉松賽就奪全國冠軍，更跑進台灣女子馬拉松百傑之列。

中捷公司指出，蔡雅安從小被醫生診斷為扁平足又有脊椎側彎的問題，跑步對她來說是沉重的負擔，她從未想過要跑歩，大學三年級正值青春年華的她一度無故暴瘦，後變成暴肥，加上情緒、睡眠失常，體重直線上升一度飆破7字頭，為了減重，她開始跑步。

請繼續往下閱讀...

蔡雅安初期設定至少要跑到2公里，當時開跑後常身體感到極度不適，她強迫自己習慣，以每天慢增加一點距離的目標，持續跑下去，2年後，她挑戰人生第一場馬拉松、2017年萬金石馬拉松，初次參賽的她，以國內選手第5名佳績完賽，增加信心的她，隔年再次挑戰初馬之地，竟奪下全國冠軍，接續幾年在各大賽事嶄露鋒芒，成為台灣女子馬拉松百傑。

蔡雅安放眼國際，跑進東京馬拉松、柏林馬拉松及波士頓馬拉松，享受運動也體驗不同國家的風俗民情，她在柏林參賽時還自製大同電鍋造型帽，用馬拉松方式讓全世界看見「台灣精品驕傲」。

蔡雅安說，跑步讓她超越身體的限制、突破自己的心魔，進而翻轉生命篇章，「跑步治癒了我，讓我成為更好的自己」；她更分享人生道路顛簸難行，每個人都有必須克服的生命課題，要用更健康、快樂的心態面對挑戰，「當你鼓起勇氣跑出第一步時，會覺得生命充滿著希望」。

白天要上班卻堅持每天4點半就開始晨跑，蔡雅安說，跑步也是她對工作熱情的延伸，每天早起運動就像準時發車的捷運列車，她深信堅定、平穩地朝目的地前進，以無比的信心迎向美好，總會「在終點遇見更棒的自己」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法