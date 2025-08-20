為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台東酪梨2度受災卻無法再領救助 農業部允專案補助復耕

    台東酪梨年初受寒害不結果，本月又被楊柳強風連根拔起，但無法再領農災現金救助。（記者黃明堂攝）

    台東酪梨年初受寒害不結果，本月又被楊柳強風連根拔起，但無法再領農災現金救助。（記者黃明堂攝）

    2025/08/20 17:23

    〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風13日狂風重創台東酪梨產區，果樹倒伏、果實大面積落果，農民損失慘重，今年收益幾近全毀，接下來幾年產量與品質也受影響，但因年初寒害已申請過補助，無法再次申請颱風災損補助。經立委莊瑞雄及陳瑩爭取，農業部承諾針對受楊柳颱風二度受害的酪梨農民，採取「產業輔導」措施，提供種苗、肥料及復耕設備等專案補助，具體方案將於近期公布。

    據農業部統計，今年台東縣1到2月低溫天然災害救助，酪梨農情面積259.77公頃，核定救助面積有230.75公頃。此次楊柳颱風風災不僅讓農民當季收入銳減，果樹枯死更將影響未來數年收成，嚴重威脅家庭生計與地方經濟。

    莊瑞雄說，兩次的災害影響的層面不同，農民卻因補助限制承擔不合理損失。災害無常，政策應更具彈性，尤其針對長期作物如酪梨，補助設計應考量其特殊性。他與陳瑩將共同督促農業部，盡速調整酪梨寒害補助政策，並提供種苗、肥料等復耕支援等產業輔導專案方式，讓農友感受到政府的溫暖與決心。

    陳瑩表示，寒害可能是影響農民當年的收成，但楊柳颱風將酪梨果樹吹倒、種植的新樹苗等曝曬後枯死，明年的收成也大受影響，農業部務必正視並放寬補助的限制，採專案補助的方式，協助農民度過難關。

