5旬美容師受傷收入銳減 她職訓斜槓運動按摩師「 非夢事」

受勞動部產投課程啟發健身的子淇，除改善尾椎不適舊疾，還成功轉職運動按摩講師。（勞動部雲嘉南分署提供）

2025/08/20 17:27

〔記者王俊忠／台南報導〕勞動部為協助勞工在產業轉型瞬息萬變的時代，持續提升知識及技能、增進職場競爭力，多年來結合訓練團體推動「產業人才投資方案」辦理職訓課，補助在職勞工訓練費、鼓勵學習。其中從事美容業逾30年的子淇，因受傷影響工作、收入銳減，為穩定生計決培養第二專長，友人介紹參訓上述職訓課並結合過往按摩技能，成功斜槓健身領域成為運動按摩講師，開闢職涯新版圖！

現年51歲、讀高職時就在美容業工作的子淇，多年前一場意外、摔倒撞傷尾椎，經積極治療和復健，也無法讓身體機能回到過往，工作及生計受到影響，決定透過職訓充實自己、另尋發展機會。

請繼續往下閱讀...

朋友覺得她有良好口條及穩健台風，鼓勵子淇參加產投方案的講師培訓課程，她認真的態度及優異學習表現，以及過往的美容按摩專業，讓訓練單位-台南市運動場所服務職業工會決定培訓她成為運動按摩種子講師。

「 逼自己成長、我的人生不設限！」，子淇說，雖然有按摩經絡的底子，但運動按摩和過去工作是截然不同的領域，她持續報名參訓健身運動健康指導及體適能實務，讓自己更了解人體肌群，讓從不運動的她開啟健身大門。除改善尾椎不適舊疾，更經由課程考取L1-L2重量指導員、C級健身體適能教練、放鬆肌筋膜調整技術員等多張證照，現在的她除教導運動按摩課程外，仍持續參加產投的運動相關課程，提升健身領域的專業職能。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，現今產業變動劇烈，為讓15歲以上在職勞工強化職場競爭力，培養第二職能專長，勞動部推出產投訓練課程，政府補助8成訓練費；符合中高齡、身心障礙等特定對象身分在職者，可享全額補助，2025年雲嘉南分署共開辦1160班次、提供逾2萬個在職進修機會，從今年1月1日起，每位勞工更從每3年補助7萬元調升至10萬元，鼓勵在職勞工踴躍報名、提升職場即戰力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法