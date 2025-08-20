華山基金會義工學Zumba有氧舞蹈 為長輩帶來健康與笑容

華山義工學「Zumba有氧舞蹈」，希望帶著爺奶一起動起來。（記者洪臣宏攝）

2025/08/20 17:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為回饋義工平時辛勞的付出與提升義工專業知能，華山基金會高雄B區愛心天使縣辦今（20）日在仁武里民活動中心舉辦「第三季義工訓練暨慶生會」，邀請來自高雄各區共66位義工，學習「Zumba有氧舞蹈」健身，仁武長照中心到場宣導長照2.0，志工說，要將今天所學帶給服務的長輩，陪伴爺奶動出健康與笑容。

資深橋頭站72歲胡春英加入義工行列超過10年，每場活動、義工訓練都不曾缺席，就是為了帶給長輩更多的新知與關愛。她說，很多長輩平時活動量不足，如果能用輕快的音樂和簡單的舞步帶動，就能讓運動變得有趣又容易持續，希望把今天學到的動作帶給服務的爺爺奶奶們，一起動起來。

課程特別邀請專業有氧舞蹈老師張弘瑞帶領，從暖身、基礎步伐到簡單組合，搭配輕快音樂，讓義工們邊動邊笑，不僅舒展筋骨、提升心肺功能，也釋放壓力、增進彼此情感，氣氛熱鬧溫馨，展現義工團隊的凝聚力與愛心。

華山基金會長期致力於關懷弱勢長者，提供關懷訪視、陪同就醫、物資協助等免費到宅服務，基金會邀請更多人加入義工行列，共同為爺奶打造溫暖安心環境。義工報名專線:（07）740-9919。

華山義工學習「Zumba有氧舞蹈」，利己利人。（記者洪臣宏攝）

華山基金會義工參加慶生會，氣氛溫馨。（記者洪臣宏攝）

